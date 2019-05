von Sandra Bossenmaier

Ein großes sportliches Ereignis geht am 12. Mai in Singen an den Start. Dann heißt es beim 17. Rothaus Hegau Bike Marathon wieder für Profis und Hobbybiker kräftig in die Pedale treten. Das große Mountainbike-Ereignis quer durch den Hegau und rund um den Hohentwiel wirft einen imposanten Schatten voraus, wie bei einem Pressetermin im Singener Rathaus verdeutlicht wurde.

Teil der Marathon World Series

Zum wiederholten Male wird der Marathon im Hegau Gastgeber der Union Cycliste Internationale (UCI) Marathon World Series der Elite Damen und der Elite Herren Kategorie sein. In Deutschland die einzige Veranstaltung des Radsportweltverbandes dieser Art, mit der man sich zur Weltmeisterschaft qualifizieren kann.

Profis und Hobbybiker gefordert

Nicht nur für Profis, auch Hobbybiker werden an diesem Tag ihre sportlichen Freuden und Herausforderungen erfahren. Neben den WM-Distanzen der Herren über 98 Kilometer und 2800 Höhenmetern und der Damen über 80 Kilometer wird es drei weitere Strecken über 31, 49 und 80 Kilometer für Jedermann geben. Hier dürfen die Mountainbiker ihr Können unter Beweis stellen. Besonders charakteristisch für den Hegau sind der auftretende Wind und die kurzen, teils sehr steilen, Anstiege. Streckenchef Uli Lutz denkt dabei an den Schweinebuckel am Plören und den 140 Meter hohen Aufstieg von Weiterdingen Richtung Hohenstoffeln. Lutz ist übrigens der Ideengeber dieser Sportveranstaltung und trainiert auch in diesem Jahr wieder das Hegau-Bike-Team. In rund acht Wochen macht er die Hobbybiker fit für den Marathon.

Start und Ziel auf dem Rathausplatz

Wenn das Wetter mitspielt, konkret bedeutet das für die Biker, dass es trocken ist, rechnet Stephan Salscheider von der organisierenden Agentur Skyder mit rund 1000 Teilnehmern. Für die Zuschauer am Start und an der Ziellinie auf dem Rathausplatz sowie an der Strecke wird ein spannender Wettkampf geboten.

E-Biker mit dabei

Interessante Sportler werden für den 12. Mai erwartet. Die 24-jährige Janine Schneider aus Lottstetten, die seit sechs Jahren für den Veloclub Hohentwiel Singen fährt, nahm bereits im letzten Jahr am Marathon teil. Damals wurde sie Vierte. Dieses Ziel verfolgt die sportliche Bikerin auch in diesem Jahr, wobei natürlich ein Platz auf dem Siegerpodest noch besser wäre, erzählt sie. Als größte Konkurrentin sieht sie Sabine Spitz am Start. Neben diesen Größen werden Stefanie Dohrn und Esther Süss mit dabei sein. Bei den Herren darf man besonders auf die Leistungen von Jochen Käss, Simon Stiebjahn, Urs Huber und Markus Kaufmann gespannt sein. Wie bereits vor zwei Jahren sind wieder die E-Biker am Start der 31-Kilometer-Distanz willkommen. „E-Biken ist jetzt offiziell Sport“, so Stephan Salscheider. Ebenso mit dabei sind die Gravel Bikes.

Programm auf dem Rathausplatz

Auf dem Rathausplatz, auf dem sich Start und Ziel befinden, wird es den gesamten Tag über ein geballtes Programm geben. Bereits um 9 Uhr startet der Sparkassen Kids-Cup, der letzte Start ist für 11.05 Uhr geplant. Die Kinder befahren dabei einen 600 Meter langen Rundkurs um das Rathaus. Anmeldungen sind kurzfristig möglich. Und nur wenige Minuten später könnten bereits die ersten wieder das Ziel durchfahren. Für die Zuschauer wird es also interessant und abwechslungsreich sein. Für Bewirtung und ein unterhaltsames Rahmenprogramm auf dem Rathausplatz wird wie gewohnt gesorgt sein.

„Wir freuen uns auf ein schönes Rennen und einen sportlichen unfallfreien Hochgenuss“, so Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler. Mit Vorfreude blicke man auf das Jahr 2021. Dann soll es im Hegau die Deutsche Meisterschaft der Mountainbiker geben.

Infos und Anmeldung im Internet unter

http://www.hegau-bike-marathon.de