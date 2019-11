„Wir schließen wegen einer Betriebsstörung unser Haus. Bitte folgen Sie den Anweisungen unseres Personals“, lautete am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr eine Lautsprecherdurchsage bei Karstadt in Singen. Ein Rauchmelder hatte Alarm geschlagen, die Feuerwehr rückte an. Wie ein Feuerwehrmann berichtete, habe Baustaub den Alarm ausgelöst. Handwerker, die im Kaufhaus arbeiteten, hatten den Staub wohl verursacht.