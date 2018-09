von SK

Zu einem Brandalarm musste die Freiwillige Feuerwehr in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 2.50 in die Byk-Gulden-Straße ausrücken. Dort hatten in zwei Zimmern einer Flüchtlingsunterkunft die Rauchmelder ausgelöst. Wie sich jedoch bei einer Überprüfung herausstellte, war in den betreffenden Räumen kein Feuer ausgebrochen, sondern geraucht worden.

