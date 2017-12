Singen Raubüberfall in der Singener Innenstadt

Unbekannte überfallen 23-Jährigen nachts um 3 Uhr und erbeuten Bargeld und Mobiltelefon.

In der Nacht zum Mittwoch ist ein 23-Jähriger laut Polizei gegen 3 Uhr Opfer eines Raubüberfalls in der Hegaustraße in Singen geworden. Dabei soll er nach einem Schlag gegen den Kopf bewusstlos zu Boden gegangen sein. Als der Mann wieder zu sich kam, fehlten laut Polizei ein Mobiltelefon, rund 250 Euro Bargeld und einen Schlüsselbund aus seiner Kleidung. Kurz vor dem Überfall sollen dem Opfer in Höhe der Norma-Filiale an der Hegaustraße drei 20-25 Jahre alte und etwa 1,75-1,80 Meter große Männer begegnet sein. Nach ihnen sucht die Polizei in Zusammenhang mit der Straftat. Wie die Polizei mitteilt, soll einer braune Haare mit Undercut und längerem gescheitelten Haupthaar und eine olivgrüne Jacke getragen haben, ein weiterer eine hellblaue Schildmütze mit weißer Frontaufschrift. Das Opfer des Überfalls erlitt eine Platzwunde und diverse Prellungen. Zeugenhinweise an die Polizei in Singen, Tel. (07731)888-0.