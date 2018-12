von SK

Ohne Beute ist am Samstagnachmittag ein jüngerer Mann laut Pressemitteilung der Polizei aus einem Bekleidungsgeschäft in der Scheffelstraße nach einem versuchten Raubdelikt geflüchtet. Der Unbekannte betrat gegen 17.30 Uhr die Geschäftsräume, bedrohte dabei eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm dies verweigert wurde, brach der Mann sein Vorhaben ab und flüchtete über die Scheffelstraße in unbekannte Richtung. Der vermutlich unter 20-Jährige trug eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, einen dunklen Kapuzen-Pullover und darunter ein rotes Bekleidungsstück. Außerdem hat er eine Papiertüte eines in der gleichen Straße befindlichen Sportgeschäfts mitgeführt. Zeugen, die den Mann vor der Tat oder bei seiner Flucht beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, bitte bei der Polizei Singen, (0 77 31) 888-0, melden.