von SK

Wer in den vergangenen Monaten in Singen geblitzt wurde, muss die fällige Strafe zahlen. Das teilt die Stadtverwaltung mit, die sich auf ein Urteil des Oberlandesgerichts in Karlsruhe beruft.

In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es: „Autofahrer, die in den letzten Monaten wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen geblitzt worden waren, hatten Hoffnung geschöpft, dass sie ihr Knöllchen nicht zahlen müssen.“ Grund dafür: ein Urteil des Saarländischen Verfassungsgerichtshofes, welches die nachträgliche Überprüfbarkeit der sogenannten Rohmessdaten des Messgerätes der Firma Jenoptik vorschreibt. Dies sei die Grundlage dafür, dass man sich als Verkehrsteilnehmer im Falle einer Geschwindigkeitsüberschreitung auch fair verteidigen könne.

Autofahrerin will Strafe nicht akzeptieren

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sah das auch eine Autofahrerin aus Singen so und klagte gegen Blitzer-Knöllchen, die ihr von der Stadt zugestellt worden waren. Die Rohmessdaten ihres Vergehens seien nicht nachträglich überprüfbar gewesen und damit seien auch ihre Rechte auf eine wirksame Verteidigung und auf ein faires Verfahren verletzt worden, argumentierte die Frau. „Doch diese Rechtsauffassung stellte der Senat beim Oberlandesgericht in Karlsruhe in Frage und wies die Klage als unbegründet ab“, schreibt die Stadt. Im Urteil heiße es dazu, dass die Verwertbarkeit der Ergebnisse nicht von deren nachträglicher Überprüfbarkeit abhängt.

Bild: Sabine Tesche

„Somit muss dann wohl die Dame ihr Knöllchen bezahlen“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Das Messgerät Jenoptik S350 sei übrigens in vielen Kommunen in Deutschland im Einsatz und habe nach wie vor seine Zulassung.

Auch Falschparker brauchen keine Hoffnung schöpfen

„Auch beim Falschparken haben Widersprüche, die darauf abzielen, dass die Knöllchen durch beauftragte Privatpersonen ausgestellt worden und damit nichtig seien, kaum Erfolg“, schreibt die Stadt. „Die Bußgeldstelle weist darauf hin, dass ausschließlich Mitarbeiter der Verwaltung dafür zuständig sind.“