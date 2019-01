von SK

Mehrere Polizeistreifen haben am Dienstag gegen 22.15 Uhr zwei stark alkoholisierte Hotelgäste in Gewahrsam genommen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Männer in einem Hotel in der Friedinger Straße in Singen zu Gast und randalierten. Auch nach Eintreffen der Polizisten waren die beiden Männer im Alter von 35 und 31 Jahren äußerst aggressiv und uneinsichtig. Beim Versuch, sie zu überwältigen, setzte die Polizei auch Pfefferspray ein. Die beiden Männer müssen sich wegen Bedrohung der Hotelmitarbeiter, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten. Weil die Männer nicht im Bundesgebiet wohnen, forderte die Staatsanwaltschaft eine vierstellige Sicherheitsleistung.