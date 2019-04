von SK

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mittwoch bis Donnerstag an einem BMW alle vier Räder, nachdem sie ein Auto auf einem Firmengelände in der Freibühlstraße aufgebockt und die Leichtmetallräder abmontiert hatten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0, zu wenden.