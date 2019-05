von SK

Eine 18-jährige Radfahrerin erlitt bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Worblinger Straße leichte Verletzungen. Sie wollte laut Polizei von der Straße „Am Heidenbühl“ kommend die Worblinger Straße an der Fußgängerquerungshilfe fahrend überqueren und übersah hierbei einen von links kommenden 22-jährigen Autofahrer. Dieser versuchte, nach links auszuweichen, überfuhr dabei die Verkehrsinsel, konnte jedoch eine Kollision mit dem Fahrrad nicht verhindern, wie die Polizei berichtet. Durch den Aufprall und den anschließenden Sturz zog sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das nicht mehr fahrbereite Auto, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.