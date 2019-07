von SK

Ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 8 Uhr an der Einmündung Rielasinger Straße/Bahnhofstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung informiert, überquerte er die Bahnhofstraße an der Ampel in Richtung Hauptstraße. Kurz vor Erreichen der gegenüberliegenden Fahrbahnseite wurde er von einem aus der Bahnhofstraße kommenden und in Richtung Hauptstraße fahrenden unbekannten Autofahrer erfasst. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

War es grün oder rot?

Laut Polizei setzen beide Unfallbeteiligten ihre Fahrt fort. Erst im Nachgang meldete sich der Radfahrer. Er gab an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein, was aufgrund der Ampelschaltung jedoch unwahrscheinlich erscheint, teilt die Polizei mit. Zur Aufklärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer (0 77 31) 88 80 zu melden.