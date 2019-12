Mit diversen Prellungen sei ein 21-jähriger Radfahrer am Montag gegen 14 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Freibühlstraße vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei berichtet. Nach ihren Angaben, habe ein 44-jähriger Autofahrer von einer Ausfahrt kommend in die Straße einfahren wollen und sich wegen eingeschränkter Sicht langsam auf den Gehweg vorgetastet. Der junge Radfahrer, der verbotswidrig auf dem Gehweg in die falsche Richtung fuhr, konnte nicht mehr abbremsen und prallte gegen das Auto, sagt die Polizei. Er wurde dabei über die Motorhaube des Autos geschleudert.