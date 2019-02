von Sandra Bossenmaier

Welche Schulart das Kind nach der Grundschulzeit besucht, entscheiden die Eltern, nachdem die Grundschulempfehlung bei der Anmeldung an weiterführenden Schulen nur noch vorgelegt werden muss. Oft sind sich die Eltern mit ihren Kindern und den Grundschullehrkräften einig, welche weiterführende Schule besucht werden soll. Aber eben nicht immer. Für die Viertklässler in der Region stehen derzeit wichtige Entscheidungen an. Entscheidungen, welche die Zukunft der Grundschulabgänger maßgeblich beeinflussen können. Die Grundschulempfehlungen wurden an die Eltern versendet. Darin steht, welche Schulart von den Grundschulpädagogen für das Kind empfohlen wird. Eigentlich sollte die Entscheidung, welche Schulart besucht wird, damit klar sein – ist es in der Realität aber nicht immer.

Denn Eltern können frei entscheiden, auf welcher Schule sie ihr Kind anmelden. Und das tun sie auch. Die Verbindlichkeit einer Grundschulempfehlung gibt es nämlich bereits seit sieben Jahren nicht mehr. Geändert hat sich aber zum aktuellen Schuljahr, dass die von den Grundschullehrern ausgesprochene Empfehlung bei der Anmeldung an den weiterführenden Schulen vorgelegt werden muss.

Kind sollte nicht überfordert werden

Im Idealfall entscheiden Eltern und die betreffenden Lehrkräfte gemeinsam mit den Kindern, welche Schule nach der vierten Klasse besucht wird. So ist es auch bei dem zehnjährigen Marcel Hoeltzenbein aus Mühlhausen-Ehingen. Er ist ein sehr guter Schüler, ein aufgeweckter und vielseitig interessierter Junge, der eine Gymnasialempfehlung erhielt. Gemeinsam mit den Eltern informierte er sich über die Gymnasien in Singen und Engen, um sich dann für ein zu ihm passendes Gymnasium zu entscheiden. "Ich verstehe die ganze Aufregung nicht", erklärt seine Mutter Ursula und spricht dabei von der Diskussion um die weiterführenden Schulen. Es gäbe mittlerweile so viele Weiterbildungsmöglichkeiten, das durchlässige Schulsystem in Baden-Württemberg biete für alle passende Möglichkeiten.

"Wir raten den Eltern, den Empfehlungen der Grundschullehrer zu vertrauen", so Kerstin Schuldt, Schulleiterin am Hegau-Gymnasium in Singen. Die Lehrkräfte aus der Grundschulzeit würden die Kinder gut kennen. Bei den Empfehlungen geht es letztendlich nicht nur um die Schulnoten, sondern auch um Arbeitsbereitschaft und das soziale Verhalten in einer Schulklasse. Wenn Eltern sich für ihr Kind, welches keine Empfehlung für ein Gymnasium hat, dennoch für eine solche Schulart entscheiden würden, müssten sie sich eventuell später der Realität stellen – wenn das Kind überfordert ist. "Die Schule leidet nicht unter einer möglichen Fehlentscheidung der Eltern, sondern das Kind", so die erfahrene Schulleiterin. Ein Kind leide darunter, wenn es trotz großen Anstrengungen keinen Erfolg hat. Ein Schulkind müsse sich bestätigt fühlen, um motiviert zu sein. Eine Überforderung – übrigens auch eine Unterforderung – kann zu Frustrationen und Verhaltensauffälligkeiten führen.

Mitunter intensive Beratung nötig

Nur selten werden Kinder, die eine Werkreal- oder Hauptschulempfehlung haben, an einem Gymnasium angemeldet. "Solche Projekte sind aus unserer Sicht zum Scheitern verurteilt", meint Karlheinz Deußen, Leiter des Staatlichen Schulamtes Konstanz. In solchen Fällen bedarf es dann einer intensiven Beratung.

Immer wieder finden sich Kinder in den fünften Klassen einer Schulform wieder, die nicht zu ihrem Leistungsvermögen und zu ihren Stärken und Schwächen passt. Prozentual betrachtet sind dies am häufigsten Kinder, die eine Werkreal- oder Hauptschulempfehlung erhielten und trotzdem auf eine Realschule übergehen. Rund ein Viertel der Kinder im Landkreis Konstanz, die für das aktuelle Schuljahr 2017/18 eine solche Empfehlung erhielten, besuchen eine Realschule. "Schüler sind schlecht beraten, wenn sie sich nicht an die Grundschulempfehlung halten", lautet die Meinung von Johannes Briechle, kommissarischer Schulleiter der Zeppelin-Realschule in Singen.