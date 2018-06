Singen Public Viewing zur Fußball-WM: Hier können Fans gemeinsam zittern und jubeln

Die Spannung steigt, in wenigen Tagen geht es los: Wenn die deutsche Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland die Mission Titelverteidigung startet, fiebern auch im Hegau wieder Tausende Fans vor den Bildschirmen mit. 16 000 Menschen verfolgten 2014 den Triumph der deutschen Mannschaft auf dem Singener Rathausplatz, wie der städtische Eigenbetrieb für Kultur und Tourismus (KTS) damals in seinem Jahresbericht bilanzierte.

In diesem Jahr werde es solch eine Großveranstaltung nicht geben, teilt Achim Eickhoff, Pressesprecher der Stadt Singen, auf SÜDKURIER-Anfrage mit und führt aus: "Es ist nichts an Public Viewing geplant, da der Kulturschwerpunkt Singen im Takt mit allerlei hochkarätigen Veranstaltungen wie beispielsweise dem zweiten Singener Tattoo den Platz benötigt." Bereits bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren musste das Fußballfest den Militärmusikern weichen. Rund 400 Mitwirkende sorgten beim ersten Singener Tattoo 2016 derart für Begeisterung, dass die diesjährige Ausgabe aufgrund der hohen Nachfrage auf zwei Tage ausgeweitet wird. Außerdem stehen an den Tagen der deutschen Vorrundenspiele weitere Veranstaltungen wie das Treffen der Fanfarenzüge und das Symphoniekonzert "Zirkuswelten" an, für die der Platz zwischen Stadthalle und Rathaus gebraucht wird.

Auf das ganz große WM-Gemeinschaftserlebnis müssen die Singener Fans also in diesem Jahr verzichten. Dafür stellen zahlreiche Vereine, Gaststätten und andere Einrichtungen Leinwände und Großbildfernseher für das Fußballvolk bereit. Das Kulturzentrum Gems zeige alle Spiele mit deutscher Beteiligung auf einer großen Leinwand und mit professioneller Kinotechnik, teilt Geschäftsführer Andreas Kämpf mit. "Das Endspiel wird auch übertragen, wenn die deutsche Mannschaft nicht dabei ist", ergänzt er. Ähnlich verfahren die Betreiber des Gesundheitsstudios Move in der Carl-Benz-Straße 27. Dort werde man die Deutschlandspiele im Esszimmer 27 auf einer zwei mal drei Meter großen Leinwand zeigen, erklärt Daniel Rosenkranz, sportlicher Leiter des Studios. Außerdem seien alle weiteren Partien von montags bis samstags sowie das Finale zu sehen. Auch in der Gaststätte zum Elfer, dem Clubhaus des FC Singen 04, flimmern ab dem 14. Juni alle WM-Partien über die Bildschirme im Gastraum und im Außenbereich.



Viele Gaststätten und Clubheime locken mit Großbildschirmen

In der Singener Innenstadt wird es mehrere Anlaufstellen für Fußballbegeisterte geben. In der Café-Bar Schroeder in der Hadwigstraße 11 können sich die Besucher vor einer Leinwand im Raucherbereich versammeln, im Café Rüd's in der Hegaustraße 23 sollen Fernseher im Innen- und Außenbereich die Fans locken. Ähnlich sieht es in der Cocuba Cocktailbar in der Hauptstraße 19 aus. Auch hier können Gäste die WM-Spiele drinnen und draußen sehen. Etwa 40 Zuschauer haben im Restaurant El Toro Las Tapas in der Schwarzwaldstraße 25 Platz, wo die Spiele auf einem Großbildfernseher gezeigt werden. Die Gaststätte Hauptbahnhof bietet rund 80 Sitzplätze während der WM-Übertragungen. Volles Haus erwartet auch Cem Yegin, der Willy's Sportsbar in der Hegaustraße 55 betreibt. 14 Fernseher im Innenraum und ein Großbildschirm auf der Terrasse sollen hier für ausgelassene WM-Stimmung sorgen. "Zu den Deutschland-Spielen werden wir außerdem unsere Außenbestuhlung um 100 Plätze aufstocken", kündigt Yegin an. "Dann können bis zu 250 Fans bei uns mitschauen und mitfiebern.

In den anderen Hegaugemeinden übertragen vor allem Fußballvereine die WM-Spiele in ihren Clubheimen. In Pille’s Treff in Rielasingen stehen vier Fernseher – drei im Innenraum und einer auf der überdachten Terrasse – bereit. "Das heißt, ich habe circa 130 Plätze zur Verfügung, auch bei schlechtem Wetter", kündigt Inhaber Andreas Piller an. Beim SC Gottmadingen-Bietingen soll es laut dem Vorsitzenden Christian Schopper sogar eine Großleinwand geben. Die Spiele werden im Clubheim Katzental gezeigt. Auch der FC Steißlingen wird während der Fußball-WM zum Treffpunkt: Im Clubheim im Mindlestal sind in der Gruppenphase alle Spiele der deutschen Elf auf einer drei mal zwei Meter großen Leinwand zu sehen. "Eine kurzfristige Erweiterung dieses Angebots auf Spiele ohne deutsche Beteiligung, insbesondere in den Finalpaarungen, ist je nach Bedarf angedacht", erklärt Vereinspräsident Stephan Damisch. Eine Alternative zum Clubheim bieten die Steißlinger Pfadfinder an: In der Torkel werden alle Deutschlandspiele und das Finale gezeigt, geöffnet und bewirtet wird jeweils ab einer Stunde vor Anpfiff.

Kennen Sie weitere Gaststätten, Vereine oder andere Einrichtungen, in denen die Spiele der Fußball-WM öffentlich übertragen werden? Dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: singen.redaktion@suedkurier.de

Termine In der Gruppenphase spielt Deutschland am 17. Juni gegen Mexiko, am 23. Juni gegen Schweden und am 27. Juni gegen Südkorea. Sollte die deutsche Elf bis ins Finale kommen, hätte sie im Endspiel am 15. Juli die Chance, ihren WM-Titel zu verteidigen.