Am Freitagmittag erreicht Vito Giudicepietro die aktuellste Nachricht: Zwei Flugzeuge aus Deutschland sind auf dem Nato-Flughafen ganz in der Nähe von Singens Partnerstadt Pomezia gelandet. An Bord hatten sie die von den Bewohnern der Region Latium dringend benötigten Medikamente und Schutzmasken. „In Italien ist man sehr froh über diese Hilfe“, berichtet Giudicepietro dem SÜDKURIER per Telefon.

In diesen Krisentagen nimmt der Singener mit italienischem Pass eine besondere Position ein. Er hält die Verbindung zur 60.000-Einwohnerstadt südlich von Rom aufrecht. Per Mail und Telefon steht Giudicepietro im Austausch mit Einwohnern und Verwaltungsmitarbeitern. „Ansonsten habe ich italienisches Fernsehen und informiere mich über die Nachrichtenkanäle.“

Todesfälle erschüttern

Von allen Ländern weltweit ist Italien mit mehr als 3400 Todesfällen bislang am dramatischsten von der Corona-Pandemie betroffen. Anfang März bereits hat die Regierung in Vito Giudicepietros Heimatland den Notstand ausgerufen. „Seitdem ist auch Pomezia in Quarantäne“, erzählt er. „Niemand darf raus. Nur die Lebensmittelgeschäfte haben noch stundenweise geöffnet.“

Vor 14 Tagen habe ihn die Nachricht erreicht, dass die ersten drei vom Coronavirus infizierten Menschen aus Pomezia verstorben seien, berichtet er weiter. „Auch wenn die italienische Regierung drastische Maßnahmen ergriffen hat: Es war schon zu spät.“

Vito Giudicepietro sagt, dass viele seiner Landsleute es nicht nachvollziehen können, dass Europa nicht einheitlich auf die Krise reagiert. „Nach dem, was in Italien passiert ist, verstehen sie nicht, dass jeder nur an sich zu denken scheint.“

Er gibt zu, dass man die Gefahr durch das Coronavirus auch in Italien zunächst auf die leichte Schulter genommen habe: „Aber jetzt gehen die Leute vernünftiger damit um, als wir hier in Deutschland„, findet der Singener. „Die Versorgung mit frischen Lebensmitteln scheint sichergestellt und die Menschen halten sich an die Ausgangssperren. Mittlerweile sind die Italiener sehr diszipliniert.“

„Ich bin richtig stolz auf meine Landsleute“, Vito Giudicepietro, Singener mit italienischem Pass, beobachtet dass die Menschen in Pomezia vernünftig auf die Corona-Krise reagieren. | Bild: Hans Noll

Eine Stadt improvisiert

Und: Die Stimmungslage sei überraschend positiv. „Italiener können improvisieren. Mittlerweile singen die Leute in Pomezia von den Balkonen und tanzen in den Wohnzimmern“, sagt er und schmunzelt. Giudicepietro hofft darauf, dass auch in Deutschland ein Sinneswandel einsetzt.

Noch beobachtet er das in der Singener Innenstadt das genaue Gegenteil: „Erst gestern war ich in einem Lebensmittelgeschäft – zum Teil halten die Leute da nicht einmal 20 Zentimeter Abstand zueinander“, prangert Giudicepietro an. Er geht aber davon aus, dass einige der Maßnahmen, die in Pomezia bereits umgesetzt werden, bald auch den Hegau erreichen. Zum Beispiel, dass das Personal von Supermärkten nur noch eine begrenzte Zahl von Kunden gleichzeitig ins Geschäft lässt und dass generell größere Abstände zwischen den Menschen eingehalten werden.

In der Singener Partnerstadt haben sich die getroffenen Sicherheitsvorkehrungen vielleicht schon bewährt: „Meine Kontaktpersonen berichten mir zumindest, dass in den vergangenen zwei Tagen keine weiteren Corona-Patienten mehr dazu gekommen sind.“

Erste Impfungen im Sommer?

Währenddessen wird in Pomezia bereits daran geforscht, wie man sich auf lange Sicht gegen das Virus wappnen kann. Wie italienische Fernsehsender berichten, arbeitet das Istituto di Ricerca Biologico Molecolare di Pomezia (IRBM) – ein Institut, das Giudicepietro mit dem in Singen ansässigen Pharmaunternehmen Takeda vergleicht – an einem Corona-Impfstoff.

In den Laboren von IRBM haben Forscher einer Tochtergesellschaft schon vor einigen Jahren einen Impfstoff gegen das Ebola-Virus entwickelt. Auf dieser Grundlage forsche man nun weiter, berichtet IRBM. Auch wenn es Rückschläge zu verkraften gab – Giudicepietro berichtet, dass auch Mitarbeiter des Unternehmens zwischenzeitlich erkrankt waren – hoffe man, im Juni mit ersten Tierversuchen beginnen zu können. Aus den Berichten der italienischen TV-Sender geht zudem hervor, dass IRBM derzeit von der britischen Universität Oxford auf seiner Suche nach einem Corona-Impfstoff unterstützt wird.

Andere Partnergemeinden

Während die Forscher nach Lösungen suchen, hat Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte bereits angekündigt, die Ausgangssperren noch weiter in den April hinein auszudehnen. Neben Pomezia werden davon auch weitere Partnergemeinden von Städten und Gemeinden im Hegau betroffen sein.

Engens Hauptamtsleiter Patrick Stärk berichtet, dass ihm die Situation in der Partnergemeinde Moneglia als sehr schwierig beschrieben wurde. „Auch dort ist alles dicht, das öffentliche Leben steht still.“ Todesfälle habe es in der 3000-Einwohnergemeinde an der ligurischen Küste zwar noch nicht gegeben, aber vor einigen Tage sei der erste Corona-Fall bestätigt worden.

Im Gegensatz dazu berichtet Gottmadingens Bürgermeister Michael Klinger, dass sein Amtskollege in der Partnergemeinde Caselle in Pittari sich gemeldet habe, um seine Solidarität auszusprechen, nachdem feststand, dass Gottmadinger sich mit dem Virus infiziert haben. „Er hat ausrichten lassen, dass er an uns denkt“, berichtet Klinger.

Diese Geste der Verbundenheit passt zum Zwischenfazit, das Vito Giudicepietro am Ende des Telefonats mit dem SÜDKURIER zieht. „Wie die Italiener mit dieser Krise umgehen: erstaunlich. Ich bin richtig stolz auf meine Landsleute.“