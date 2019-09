Singen vor 4 Stunden

Polizisten nehmen Randalierer in der Singener Innenstadt fest

Zwei Männer haben laut Polizeibericht am Sonntag gegen 3.45 Uhr in der Ekkehardstraße randaliert und versuchten, einen Bauzaun umzuschmeißen. Außerdem warfen sie in der Alpenstraße Verkehrszeichen, Tische und Blumentöpfe um.