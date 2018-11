von SK

Wegen Sachbeschädigung wird gegen einen 22-Jährigen ermittelt, den eine Streife mit zwei weiteren Begleitern am Dienstag gegen 3.45 Uhr auf der Hauptstraße kontrolliert hat, nachdem Zeugen die Polizei alarmierten, weil dort mehrere Personen randalierten.

Der 22-Jährigen konnte auf der Flucht von den Einsatzkräften festgehalten werden. Er hatte eine blutende Verletzung an der Hand. An einem Schopf wurde schließlich eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt, an der sich der Tatverdächtige verletzt haben dürfte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Versorgung der Wunde durch den Rettungsdienst wurde dem Trio ein Platzverweis erteilt.

Zum Weitersagen Wussen Sie

eigentlich, dass... der Singener Weihnachtsmarkt "Hüttenzauber" am Rathaus dieses Jahr zum fünften Mal stattfindet?

beim Hüttenzauber an den Wochenenden sogar Feuerkünstler und Kinderzauberer anwesend sind?

Kinder beim Hüttenzauber mithilfe des Weihnachtspostamtes Briefe an das Christkind schicken und Erwachsene Nachrichten an ihre Liebsten senden können? (nhr)

