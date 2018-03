Singen Polizei veröffentlicht Fahndungsbilder nach Banküberfall in Singen

Polizei veröffentlicht Fahndungsbilder nach Banküberfall in Singen

Nach dem Banküberfall am 26. Januar in Singen sucht die Polizei nun mit Fahndungsbildern nach dem Täter und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie der SÜDKURIER berichtete, hat am 26. Januar ein noch unbekannter Mann eine Filiale der Sparkasse in der Hohenhewenstraße in Singen überfallen. Vom Täter konnten außerhalb der Bank und während des Überfalls Bilder aufgenommen werden. Außerdem konnte laut Meldung der Polizei das bei der Flucht benutzte Fahrrad sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei hat dazu nun folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kennt den Besitzer des abgebildeten Fahrrads?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte direkt an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0.