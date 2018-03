Singen Polizei sucht Zeugen nach Unfall in der Singener Innenstadt

Polizei sucht Zeugen nach Unfall in der Singener Innenstadt

75-Jähriger Fußgänger wurde bei einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Auto an der Erzberger-Straße in Singen schwer verletzt.

Schwierig gestalten sich die Ermittlungen der Polizei nach einem Unfall am Samstag in der Singener Innenstadt, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde. "Was zunächst nach leichten Verletzungen aussah, hat sich inzwischen im Krankenhaus als schwerwiegender herausgestellt", erklärt Polizeisprecher Bernd Schmidt. Zudem widersprechen sich die Aussagen der Unfallbeteiligten, wie es im Polizeibericht heißt.

Der 75-jährige Fußgänger wollte, wie die Polizei jetzt mitteilt, am Samstagmorgen gegen 11 Uhr die Erzberger-Straße an der Einmündung Hadwigstraße überqueren, als er von einem abbiegenden Fahrzeug erfasst wurde. Die 32-jährige Mercedes-Fahrerin erklärt, der Mann sei unvermittelt auf die Fahrbahn getreten, das Unfallopfer betont hingegen, der Mercedes sei an der Kreuzung gestanden, als er die Straße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 75-Jährige auf die Fahrbahn. Seine zunächst als leicht beurteilten Verletzungen stellten sich nachträglich als schwerwiegender heraus, weshalb er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei nun nach Unfallzeugen, die gebeten werden, sich beim Singener Revier zu melden, Tel. (07731)888-0.