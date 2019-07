Polizisten nahmen am Dienstag gegen 9.45 Uhr im Bereich der Kleingartenanlage Wachenheim einen 40-jährigen mutmaßlichen Einbrecher fest. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Mann, der zuvor in eine Gartenhütte eingebrochen war, flüchtete beim Erkennen der Polizeistreife durch ein Maisfeld. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und das Diebesgut dem rechtmäßigen Besitzer zurück bringen.