von SK

Nach dem Fund eines unverschlossenen Tresors bittet die Polizei in Singen um Hinweise, die zur Klärung der Eigentumsverhältnisse führen können. Der Tresor wurde laut Polizei bereits am Samstag, 1. Dezember, im Bereich der Schwarzwaldstraße in Singen von einem Anlieger gefunden.

Die Ermittler vermuten, dass der Tresor der Marke "Cisa" von einem Einbruchdiebstahl herrührt. Danach dürfte er nach erfolglosen Öffnungsversuchen weggeworfen worden sein. Der anthrazitfarbige Safe ist 35 Zentimeter breit, 24 Zentimeter hoch und 30,5 Zentimeter tief.

Hinweise zum Eigentümer an die Polizei Singen, Tel. (07731)888-0.