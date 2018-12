von SK

Vermutlich wegen bereits länger andauernder Meinungsverschiedenheiten sind am Mittwochnachmittag gegen 12.30 Uhr laut Polizei zwei Nachbarn in einem Mehrfamiliengebäude in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete in einem Gerangel, bei dem auch ein Messer eingesetzt worden sein soll. Einer der beiden Männer wurde dabei leicht verletzt und musste behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.