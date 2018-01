Singen Polizei führt Betrunkenen nach Unfallflucht in Singen mit Handschellen ab

Alkoholisierter Autofahrer versucht sich nach einem Unfall den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, doch die Beamten finden Tatverdächtigen im Supermarkt. Dort mussten sie den uneinsichtigen Mann überwältigen.

Er soll laut Polizei beim Rangieren am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Fischer-Straße in Singen mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto gestoßen sein und Schaden in Höhe von rund 200 Euro verursacht haben. Nach dem Zusammenstoß soll der Mann davon gelaufen sein, obwohl er vom Besitzer des beschädigten Fahrzeugs und weiteren Zeugen angesprochen wurde. Die verständigte Streife konnte den sichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden Autofahrer im Geschäft ausfindig machen, wie es im Polizeibericht heißt. Da der uneinsichtige Mann versucht habe, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen, hätte er überwältigt und in Handschellen gelegt werden müssen. Um sicherzustellen, dass er den Alkohol nicht erst nach dem Unfall konsumiert hat, veranlassten die Polizeibeamten zwei Blutentnahmen im zeitlichen Abstand. Den Führerschein musste der Autofahrer abgeben, er wurde verständigten Angehörigen übergeben. Neben Trunkenheit im Verkehr muss der Autofahrer auch mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen, heißt es im Polizeibericht.