Gegenüber zwei Frauen im Alter von 37 und 23 Jahren ist ein unbekannter Mann in der Nacht zum Sonntag gegen 23.15 Uhr als Exhibitionist an der Ecke Alemannenstraße/Am Graben aufgetreten.

Der Unbekannte stand laut Polizei an der Ecke und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Nach Angaben der Frauen sei der Mann ihnen dann ein kurzes Stück in Richtung Widerholdstsraße gefolgt, hätte dann jedoch wieder umgedreht.

Der Polizei liegt von dem Täter folgende Beschreibung vor: 25 bis 40 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, schlank, Dreitage-Bart. Er war dunkel bekleidet, trug eine dunkle Skimütze und führte ein dunkles Fahrrad mit sich.

Personen, denen der Mann aufgefallen ist oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden, Tel. (07531)995-0.