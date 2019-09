Ein 24-jähriger E-Roller-Fahrer wurde am Donnerstag gegen 13.30 Uhr beim Befahren des Rad- und Fußgängerwegs in der Berliner Straße angehalten und kontrolliert. Hierbei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille, weshalb der Rollerfahrer in ein Krankenhaus gebracht und dort die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Da am Roller kein Versicherungsschild/-Aufkleber angebracht war und der 24-Jährige keinerlei Papiere vorlegen konnte, wurde der E-Scooter vorerst sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an.