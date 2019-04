von SK

Beamte des Polizeireviers Singen führten am Dienstagmorgen zwischen 10 Uhr und 11 Uhr in der Steißlinger Straße Verkehrskontrollen durch. Hierbei mussten insgesamt 15 Gurtverstöße festgestellt und geahndet werden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet.