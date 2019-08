Polizisten haben am Sonntag gegen 10.45 Uhr einen Mann von der Autobahn 98 begleitet, nachdem er dort mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine unterwegs war. Der 52-jährige Traktorfahrer war laut Polizeimitteilung ortsunkundig und fuhr in Richtung der Überleitung zur Autobahn 81. Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer die Polizei informiert hatten, hielten Polizisten den Fahrer auf dem Standstreifen an und begleiteten ihn auf den Hohentwielparkplatz. Er muss laut Polizei nun mit einem Verwarnungsgeld rechnen.