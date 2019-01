von Hannes Schultheiss

Anno 2011, ich war 17 und spielte seit zwei Jahren voller Stolz Gitarre, schrieb ich einer Freundin auf Facebook: "Das, was zurzeit die Meisten hören, ist Bullshit. Mir wär's lieber, wenn die Leute hier wirklich Musik hören würden und nicht diesen Bierzelt-Müll. Auch Synthesizer hass' ich wie die Pest, das ist irgendwie keine Musik, nichts Handgemachtes." Mir war es ernst. Ich hatte genug von Festzelten und auch keine Lust auf Ü-18 Partys in den Diskos.

In dieser Zeit nahmen sich mein Kumpel David und ich vor, in einer Band zu spielen. An Wochenenden verabredeten wir uns in unseren Zimmern zum Gitarrespielen. Anschließend versuchten wir oft, uns ins Exil zu schleichen, denn da lief Rock, Punk, Metal und Reggae. Allerdings waren wir noch nicht 18 und die Ausflüge in die Raucherkneipe endeten regelmäßig mit einem freundlichen Rausschmiss. Umso größer war unsere Freude, wenn mal wieder ein Konzert im Blauen Haus anstand: Es gab Live-Musik auf die Ohren, man musste sich keine Gedanken darüber machen, bei der Bestellung nach dem Ausweis gefragt zu werden, und vor allem traf man Leute, die sich für ähnliche Musik interessierten wie wir.

Ab und zu standen richtige Kracher auf der Bühne. Bands mit Festivalerfahrung. Vollblutmusiker, die auf ihrer Tour einen Zwischenstopp in Singen einlegten. Aber nicht weniger gespannt waren wir auf die Auftritte von Bands aus der Gegend, denn im Blauen Haus bekam jeder, der eine Handvoll Songs vorzuweisen hatte, die Chance zu spielen. Auch wir hatten es bald geschafft. Statt davor, standen David und ich mit unserer Band auf der Bühne im Blauen Haus. Drei weitere Auftritte sollten für mich folgen. Als die SÜDKURIER-Redaktion mich vor einigen Tagen fragte, ob ich Lust hätte, einen Bericht zu einem Konzertabend im Blauen Haus zu schreiben, war ich selbstverständlich motiviert, dieser für meine Freunde und mich so prägenden Einrichtung noch einmal einen Besuch abzustatten.

Ärger gibt es nie

Grundsätzlich ist alles beim Alten: Es ist Freitagabend, und vor der alten Villa in der Freiheitstraße sammeln sich Trauben von Teenagern, die aussehen, als könnten sie mit Cocktailbars und Großraumdiskos recht wenig anfangen. Von diesem gemeinsamen Nenner abgesehen, herrscht allerdings eine große Vielfalt: Junge Punks mit gestreiften Hosen stehen neben langhaarigen, Bandshirts tragenden Metallern; Goth-Kids unterhalten sich mit Dreadlock-Trägern in grünen Parkas. Die Stimmung unter den knapp 40 Gästen, von denen die meisten zwischen 16 und Anfang 20 sind, ist genauso entspannt, wie ich es in Erinnerung habe.

Singen Vom Hühnerstall auf die Gems-Bühne: Die Singener Band Sourmash blickt zurück auf ein Vierteljahrhundert Hegauer Rockgeschichte Das könnte Sie auch interessieren

Der Eintritt kostet, wie damals schon, zwei Euro. Giovanni Sia, der für Nightlife Security arbeitet und dessen Hauptbeschäftigung es ist, darauf zu achten, dass keine Flaschen mit nach draußen genommen werden, sagt mir am Eingang: "Ich bin immer wieder gerne hier. Es gibt eigentlich nie Ärger, die Leute sind friedlich und genießen ihr Leben." Um halb 9 steht mit den Kellerratten die erste Band auf der Bühne. Die Jungs aus Dresden haben schon über 120 Auftritte auf dem Buckel, spielten als Vorband für die DDR-Punkinstitution Dritte Wahl und brauchen keine zwei Minuten um vor der Bühne einen ordentlichen Pogo loszutreten. Der Sound ist rotzig und die Köpfe sind rot. Am Ende haben die Hälfte der Jungs im Publikum kein Shirt mehr an – es hat also gefallen.

Eine Seltenheit in Deutschland

In der Pause frage ich Schlagzeuger Georg, was die Band nach Singen geführt hat und erfahre, dass sie schon zum dritten Mal hier sind: "Das ist einfach selten in Deutschland – so eine gute Location und Konzertorganisation, die von der Stadt gefördert wird. Der Eintritt ist günstig und wir bekommen trotzdem eine gute Gage. Das muss man unterstützen."

Danach geht es weiter mit dem Deutschpunk-Trio Paramagnet aus Hamburg/Löhnberg, die in der Szene ebenfalls keine Unbekannten sind. Ihr Motto ist "Punkrock mit Herz", live erweist sich ihr Sound allerdings vor allem als Punk mit einer verdammt hohen Dosis Rock 'n' Roll. Die Soli des ganz in Denim gekleideten Gitarristen Danny Jungbluth sind Heavy-Metal-lastig und abgefahren schnell, der Bass rollt und das Drumming ist brachial. Ich habe inzwischen zwei Bier intus und fühle mich an Turbonegro, eine meiner Lieblingsbands, erinnert. Es fällt mir schwer zu glauben, dass seit meiner Zeit im Blauen Haus schon sechs Jahre vergangen sind.

Ein Bild aus alten Tagen: Hannes Schultheiss (links) bei einem seiner Auftritte im Blauen Haus – neben ihm seine Bandkollegen Daniel Keller (Mitte) und David Lössl. | Bild: FMA Photography

Nach dem Konzert gibt es noch eine kleine Jamsession, für welche die Musiker freundlicherweise ihre Instrumente bereitstellen – alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Um halb 12 leert sich das Jugendzentrum. Viele zieht es zur inoffiziellen Afterparty in die Teestube, andere wandern ins Exil ab. Die meisten sind angeheitert, völlig betrunken wirkt niemand.

Im allgemeinen Aufbruchstrubel unterhalte ich mich mit Jasmin (20), die extra aus Erzingen, nahe Waldshut, zum Konzert gefahren ist und Fabian (25), der in der Abteilung Kinder und Jugend der Stadt tätig ist und die Auftritte im Blauen Haus mitorganisiert. "Für mich ist das Blaue Haus die nächste Station, wenn ich Lust auf ein Konzert habe, danach gehe ich immer in die Teestube", erzählt Jasmin. "Da wo ich wohne, geht weit und breit nichts." Fabian erklärt indes, wie es mit den Konzerten weitergehen soll: "Unser Ziel ist es, hier vor allem im Herbst und Winter zweimal im Monat Bands spielen zu lassen." Er freue sich jedes Mal, wenn er dabei ist. "Die Stimmung ist einfach sehr entspannt."

Erinnerung und Ausblick

Ein paar Tage nach dem Konzert telefoniere ich mit David. Inzwischen studiert mein alter Kumpel Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis mit einem Schwerpunkt auf Musik in Hildesheim. Wir unterhalten uns darüber, wie uns die gemeinsamen Abende im Blauen Haus geprägt haben. "Ich wüsste echt nicht, ob ich ohne das Blaue Haus jemals angefangen hätte, Musik zu machen", meint David. Am 15. März wird auch er ins Blaue Haus zurückkehren – dieses Mal mit seiner neuen Band Karosh.