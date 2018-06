Singen Plastik? Kommt nicht in die Tüte: Was Singener Kunden und Geschäftsbesitzer davon halten, dass Plastiktüten nicht mehr kostenlos sind

Plastik? Kommt nicht in die Tüte: Was Singener Kunden und Geschäftsbesitzer davon halten, dass Plastiktüten nicht mehr kostenlos sind

Seit zwei Jahren kosten Plastiktüten in Singens Geschäften Geld. Grund ist eine Vereinbarung zwischen der Umweltministerin und dem Verband des Einzelhandels. Wie kommen Kunden und Ladenbesitzer mit der neuen Vorgabe zurecht? Wir haben in der Innenstadt nachgefragt.

Wenn man heute eine Plastiktüte fallen lässt, wird diese erst im Jahre 2518 komplett abgebaut sein. Nicht recycelte Plastiktüten benötigen ein halbes Jahrtausend bis sie biologisch vollständig zersetzt sind. Damit stellen sie ein großes Problem für die Umwelt dar.

Seit dem 1. Juli 2016 kosten Plastiktüten in vielen Geschäften Geld. Grund dafür ist eine freiwillige Vereinbarung zwischen Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und dem Verband des Einzelhandels (HDE). Diese besagt, dass bis 2018 mindestens 80 Prozent der von den teilnehmenden Firmen sowie den Mitgliedsunternehmen der Verbände in Umlauf gebrachten Kunststofftüten Geld kosten müssen. Der Preis bleibt den Unternehmen überlassen. Als Ziel wurde ausgegeben, die Zahl der Plastiktüten bis zum Jahre 2025 auf 40 Stück pro Kopf pro Jahr einzudämmen und somit der EU-Vorschrift zu entsprechen. Bis jetzt verbraucht jeder Deutsche im Schnitt 70 Plastiktüten im Jahr.

Auch in Singen ist der Rückgang der Plastiktüten seit 2016 nicht unbemerkt geblieben. Die aus Plastik hergestellten Exemplare wurden in Geschäften nicht mehr wortlos über die Theke gereicht, sondern nur noch auf Nachfrage verkauft. Fast zwei Jahre später stellt sich die Frage, ob das Konzept aufgegangen ist, und welche Bilanz Kunden und Unternehmen ziehen.

Die Jute-Tasche an der Seite

Petra Klemper ist in ihrer Mittagspause in der Singener Innenstadt unterwegs – mit dabei hat sie für gewöhnlich eine Baumwolltasche. Plastiktüten braucht sie nicht. Ja, es wirke zum Glück abschreckend, dass Plastiktüten nur noch gegen Bezahlung zu bekommen sind, sagt sie. "Ich finde es nicht gut, dass sie überhaupt noch angeboten werden", äußert sie sich. Auch Gerdi Philipp-Ehinger läuft mit einer Jute-Tasche an ihrer Seite durch die Fußgängerzone. "Leider bringt es nicht viel, dass die Plastiktüten etwas kosten. An der Kasse sehe ich immer noch sehr viele Leute, die trotzdem eine Tüte verlangen", beobachtet die 62-Jährige.

Auch Paula Gisa betrachtet es nicht als Einschränkung, beim Einkaufen ganz auf Plastiktüten zu verzichten. "Ich hatte auch bevor die Tüten etwas gekostet haben meistens eine eigene Tasche dabei. Jetzt eigentlich immer – man ist durch die Kosten noch einmal sensibilisiert worden", findet sie. Aber Paula Gisa hat das Gefühl, dass dieses Umdenken noch nicht bei jedem stattgefunden hat.

Plastik ist in Singens Läden out

Ein Beispiel dafür, wie Unternehmen mittlerweile mit Plastiktüten umgehen, ist der DM-Drogeriemarkt. Das Geschäft vergab früher kostenlose, kleine Plastiktüten, die sich der Kunde selbst abreißen konnte. Diese wurden vor zwei Jahren abgeschafft. DM bietet zwar immer noch Plastiktüten an, jedoch nicht mehr kostenlos. Sie können für zehn Cent gekauft werden. Es lassen sich aber nicht nur Plastiktüten erwerben, sondern auch wiederverwendbare Taschen.

"Bei uns gab es schon immer Pfandstofftaschen, die kann man für zwei Euro kaufen und dann immer wieder kostenlos austauschen lassen, falls sie kaputt gehen oder eine neue Farbe gewünscht wird", erläutert Janika Maschke, Filialleiterin in der August-Ruf-Straße. Zu Beginn seien die Kunden über die fehlenden Tüten verwundert gewesen, viele hätten aber auch Verständnis und Befürwortung für den positiven Effekt auf die Umwelt gezeigt. "Ich finde es nicht schlimm, dass es keine Tüten mehr gibt, ich habe sowieso immer eine Tasche dabei und es ist besser für die Umwelt", erklärt eine 16-jährige DM-Kundin.

Rewe verzichtet seit dem Sommer 2016 ganz auf Plastiktüten, Penny folgte Anfang 2017. Wie die Pressesprecherin Kristina Schütz mitteilt, spart die Rewe-Group damit allein in Deutschland rund 202 Millionen Tüten im Jahr ein. Alternativ gibt es Papiertüten, Kartons sowie Taschen aus Baumwolle und Permanent-Tragetaschen. Verziert sind die Taschen mit dem Logo: "Einfach mehrfach verwenden". "Zu Beginn waren die Kunden natürlich überrascht darüber, dass es keine Plastiktüten mehr gibt. Sie haben sich aber schnell daran gewöhnt und es gab auch positive Rückmeldungen", schildert Leon Helac, Mitarbeiter des Rewe-Markts in der Forststraße in Singen.

Die Vereinbarung zwischen dem Bundesumweltministerium und dem Verband des Einzelhandels zeigt also Wirkung – das sieht man in Singen deutlich: Wo früher hauptsächlich Plastiktüten durch die Innenstadt getragen wurden, sieht man heute vermehrt Baumwolltaschen. Die Menschen in Singen scheint das, aber absolut nicht zu stören.