von Elisa Goronzy

Gewalt, Sucht oder Tod: mögliche Folgen von starkem Alkoholkonsum, auf die frühzeitig aufmerksam gemacht werden sollte. Das dachten sich auch Marietta Schons und Jennifer Störk von der Stadt Singen bei ihrem Vorschlag eines „Power Days“ an der Zeppelin-Realschule. Dazu wurden sechs Referenten eingeladen. Ihre Mission: An einem Vormittag in verschiedenen Workshops die Schattenseiten von Alkoholkonsum zu durchleuchten.

13 Prozent der Jugendlichen trinken Alkohol

Das Programm ist straff: Mit Laufzetteln in der Hand suchen Achtklässler gruppenweise die Räume der Referenten auf. Einer davon ist Polizeihauptkommissar Willi Schmidberger vom Konstanzer Polizeipräsidium.

Er sagt, trotz der gesetzlichen Regelung würden 13 Prozent der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen mindestens einmal im Monat fünf oder mehr Gläser Alkohol zu sich nehmen. „Alkohol lenkt und schnell ist man in einer Schlägerei verwickelt“, betont er.

Selbstverteidigung gegen Aggression

Im Falle einer Auseinandersetzung bei Trinkgelagen zeigt SiFu Hakan Tasdöndüren, Trainer an der Wing-Tsun Kung-Fu Akademie in Singen, wie die Schüler sich verteidigen können. „Im Rausch kann es sein, dass einige aggressiv werden, wie fremdgesteuert. Keiner würde im normalen Zustand auf einen bewusstlos am Boden Liegenden weiter einschlagen“, erwähnt er zwischen den Trainingseinheiten.

SiFu Hakan Tasdöndüren, Trainer an der Wing-Tsun Kung-Fu Akademie in Singen, zeigt den Schülern in kürzester Zeit verschiedene Selbstverteidigungs-Schritte. | Bild: Elisa Gorontzy

„Das hat Spaß gemacht“, sagt der 16-jährige Duhan. Bei ihm seien einige Schritte hängen geblieben. Mit einem Kung-Fu-Gruß verabschiedet sich SiFu Hakan Tasdöndüren bei seinen Schülern.

Über die Gefahren des Alkohols

Für die Achtklässler geht es weiter zum nächsten Klassenraum. Dort erwartet sie Marcel Darin von der Singener Kriminalprävention. Nach dem Motto „Kenn dein Limit“ spricht er ganz offen darüber, wie gefährlich Alkohol für junge Menschen werden kann.

„Ich möchte Alkohol nicht verteufeln, sondern euch den richtigen Umgang damit vermitteln“, betont Marcel Darin. Mit einer emotionalen Geschichte über einen Jugendlichen, der immer mehr der Alkoholsucht verfiel, bringt er die Runde zum Nachdenken.

„Gar nicht erst anfangen“

Aber wie kann man sich vor der Alkoholsucht schützen? Die Flasche in der Mitte des Stuhlkreises zeigt auf den 14-jährigen Artan. „Gar nicht erst damit anfangen“, antwortet er auf die Frage, gestellt von Lars Kiefer von der Fachstelle Sucht in Singen.

Lars Kiefer von der Fachstelle Sucht in Singen zeigt den Achtklässlern, wie die stabile Seitenlage geht. | Bild: Elisa Gorontzy

Spielerisch informiert dieser mit „Wahrheit oder Pflicht“ rund um das Thema Alkohol und wie man Hilfe leisten kann, sobald ein anderer bei Trinkgelagen zusammenbricht. Stichwort: Stabile Seitenlage. Lars Kiefer zeigt, wie es geht, und freut sich über die Bereitschaft der Gruppe, sich damit auseinanderzusetzen.

Über die Wirkung von Alkohol

Spielerisch geht es auch im Workshop von Kreisjugendreferent Stefan Gebauer zu. Problemlos balanciert der 15-jährige Sebastian den Tennisball auf seinem Löffel auf die Spitze eines Hütchens. „Was im nüchternen Zustand gut funktioniert, scheint betrunken unmöglich“, sagt Stefan Gebauer.

Ein Film zeigt, was Alkohol mit einem macht. Vereinzeltes Stirnrunzeln der Schüler beim Anblick einer Testperson, die nicht mal mehr gerade auf einer Linie laufen kann. „Alkohol verändert und wirkt auf jeden anders“, betont Stefan Gebauer zum Ende seiner Stunde.

Tanzend Ballast abschütteln

Aus dem Nachbarzimmer ertönt Musik. Hier wartet Beziehungscoach Claudia Margarete Heer auf die Schüler. Sie bringt mit ihrem Programm Bewegung in den Vormittag. Tanzend sollen die Schüler ihren ganzen Ballast abschütteln.

Beziehungscoach Claudia Margarete Heer bringt Schwung in den Vormittag. Der Spaß am Leben steht im Vordergrund. Mit ihrem Programm möchte sie die jungen Leute zum positiven Denken animieren. | Bild: Elisa Gorontzy

Der Beziehungscoach möchte ihnen den Spaß am Leben vermitteln und sie zum Träumen ermutigen. „Du kannst dafür sorgen, dass du das bekommst, was du dir wünschst“, sind ihre motivierenden Worte an die Gruppe.

„Hier haben wir was gelernt“

Der Vormittag neigt sich dem Ende zu. „40 Minuten sind nicht viel Zeit, aber wir haben versucht, den Jugendlichen das Wichtigste mitzugeben“, sagt Lars Kiefer von der Fachstelle Sucht.

„Ein anstrengender, aber gelungener Tag“, findet Stadtjugendreferentin Jennifer Störk. Auch das Feedback der Schüler fällt positiv aus. „Hier haben wir was für das Leben gelernt“, sagt die 13-jährige Sara. Die eingangs beschriebene Mission der Referenten scheint erfüllt.