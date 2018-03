Singen Pflanzen erobern das Pflaster vor Singens Rathaus

Die Premiere der Biogartenmesse am Wochenende verlief eindrucksvoll. Vor allem Kleingärtner nutzten die Chance für Anregungen.

Bei strahlendem Sonnenschein lag der Frühling am Wochenende in der Luft. Das wiederum war wie geschaffen für die erste Biogartenmesse in Singen, die ein Dorado für Gartenfreunde eröffnete: Von Frühkartoffeln und Rosen alter, seltener Sorten, Gemüse- und Kräuterpflanzen, dazu Gartenutensilien vom geschmiedeten Spaten bis zu Gerätschaften vergangener Zeiten, die wieder Verwendung finden können. Rund 50 biozertifizierte Anbieter, darunter kleine Manufakturen, die ihre Ware selbst herstellen, präsentierten auf dem Rathausplatz eine Produktpalette unter dem Motto nachhaltige Gartenkultur und Lebensart. Dazu gehören selbst produzierte Biopflanzen und Nahrungsmittel, ökologische Gartenpflege oder beispielsweise fair gehandelte Waren.

"Bio-Lebensmittel sind im Einzelhandel gut angekommen, aber auch die Pflanzen müssen biozertifiziert hergestellt werden", ist Batya-Barbara Simon überzeugt, die 2013 die Biogartenmesse ins Leben rief. Das sei in den Köpfen der Leute noch nicht angekommen. "Wir müssen Bio zurück in den Garten holen", appelliert sie und nennt als Beispiel das Insektensterben durch Vergiftung der Umwelt. Das Wissen damaliger Gärtner sei verlorengegangen, sagt sie – zum Beispiel dass es mittlerweile Bio-Pflanzenschutz- und Düngemittel gibt, die die Leute nicht kennen. Mit der Messe möchte man die Haus- und Hobbygärtner ansprechen, denn die könnten viel bewirken. Deren Anbaufläche ist nach Angaben von Batya-Barbara Simon in Deutschland fast so groß wie die sämtliche Naturschutzgebiete.

War die Besucherzahl am Samstag eher verhalten, bot der Rathausplatz am Sonntag ein dann doch buntes Bild. Das vervollständigte ein Stand mit Gerätschaften, die man auf dem Flohmarkt findet und die nachhaltig genutzt werden können. Plastik vermeiden, ist auch die Maxime von Jana Winkhardt. Sie wird eine Edelstahl-Brühwanne aus einer ehemaligen Schlachterei als Pferdetränke einsetzen.

Diana Rath hatte eine Kupferschale ausgewählt, die sie als Pflanzkübel verwenden will. Das ist das Ziel von Harald Raith, der alte Gebrauchsartikel sammelt. "Ich möchte, dass die Sachen unter die Leute kommen. Darunter sind hochwertig hergestellte Teile, die es heute gar nicht mehr gibt." Dass man aus alten Eisenreifen von Pferdewagen oder Rädern alter Industriemaschinen gediegene Tischuntergestelle schmieden kann, zeigte Kunsthandwerker Udo Grewe am Stand nebenan.

Die Biogartenmesse lockte Besucher aus der ganzen Region an, extra aus Stuttgart war Edmunde Christoph gekommen. Sie meinte: "Wo findet man alte Kartoffelsorten? Wer Bio anbaut, muss schon gucken, wo er robuste Setzlinge bekommt." Was ihren Garten betrifft, so hat sie eine klare Position: "Ich möchte nicht noch mehr Chemie in die Welt bringen." Auch Theresia Jakob aus Ravensburg war fündig geworden. Bioanbau im Garten ist für sie eine Selbstverständlichkeit, man merke den Unterschied auch beim Geschmack. "Toll, dass sowas in Singen zustande kommt", fand Jürgen Grecht die Mischung des Angebots sehr gut.

Zielgruppe Kleingärtner

"Biologische Vielfalt und Ästhetik im Garten" lautet das Thema der Biogartenmesse 2018. Ziel ist es, Haus- und Kleingärtner dazu anzuregen, biologisch und nachhaltig anzubauen. Vor Ort waren auch die Journalistin und Gartenbau-Ingenieurin Heike Boomgaarden und Werner Ollig von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz, beide Vizepräsidenten der Deutschen Gartenbau Gesellschaft. Auf unterhaltsame Weise sprachen sie über die Notwendigkeit des Bioanbaus. (ros)