Am Ende seines sechsstündigen Programms in der Reitanlage zur Dornermühle ist der Pferdetrainer und Horseman Bernd Hackl von vielen weiblichen Fans umringt, schreibt gut gelaunt Autogramme und lächelt für Fotos in Smartphones. Bernd Hackl ist aus der Vox-Fernsehserie „Die Pferdeprofis“ bekannt und tourt mit seiner Show „Kriegspfad für alle“, einem „Pferdetraining mit der extra Portion Comedy“, durchs Land. Dabei trainiert er zwei ihm unbekannte Pferde, ein Jung- und ein Problempferd.

Von Fans umringt: Der Horseman gibt im Anschluss an die Show Autogramme. | Bild: Weiß, Jacqueline

„Jeder Handgriff sitzt“

Rund 600 Pferdebesitzer und -freunde sind, teils von weit her, nach Singen gekommen, um dem Pferdetrainer bei der Arbeit zuzuschauen. Andrea Hauser und Adelheid Bolanz sind aus dem Raum Freiburg angereist, beide haben je zwei Pferde und sind beeindruckt von der Arbeit des Pferdetrainers.

„Das war toll und interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat und wie lässig er das macht. Dabei weiß er genau, was er tut, jeder Handgriff sitzt. Spannend war, wie er es schafft, dass die Pferde ihren Stress ablegen und wie er sich voll auf die Schritte des Pferds konzentriert. Auch als Mensch nimmt man viel aus der Show mit“, beschreibt Adelheid Bolanz ihre Eindrücke.

Spielerisch, aber konsequent

Tatsächlich ist es im Publikum vollkommen still und alle sehen gespannt zu, wenn Bernd Hackl mit dem Pferd arbeitet und es wird herzlich gelacht, wenn er von Begegnungen und Erfahrungen aus seinem Reiterleben erzählt.

Gut gerüstet für einen Tag in der Reithalle: Die Zuschauer schauen zu, lernen und sind gut unterhalten. | Bild: Weiß, Jacqueline

Am zweijährigen Prinz zeigt er, worauf er bei der Ausbildung von Jungpferden achtet. Scheinbar spielerisch, aber konsequent, bringt er das Pferd dazu, das zu tun, was er von ihm will. Dabei ist Hackl voll konzentriert auf die Reaktionen des Pferdes, deutet diese und reagiert seinerseits. Er lässt das Publikum hören, was er beobachtet und tut und was das Pferd jetzt denken könnte. Von Pferdeflüsterer also keine Spur, Hackl lässt die Zuschauer an seinem Wissen teilhaben.

Arbeit soll Pferd und Reiter Freude machen

Man merkt, dass der Trainer genau weiß, wie Pferde ticken und welche Reaktion er auf welche Aktion bekommt. Dabei erweist sich das Jungpferd als aufmerksamer und intelligenter Schüler. „Ich lass die Dinge zu, die schon da sind“, beschreibt Hackl seine Arbeit. Wichtig sei ihm, dass Pferd und Reiter die Arbeit Freude macht und ein partnerschaftliches Verhältnis entstehe.

Stute Sina hat Angst vor Stangen. Bernd Hackl will ihr diese Angst nehmen. | Bild: Jacqueline Weiß

Auch die Stute Sina konfrontiert er konsequent mit ihrem Stangenproblem. Sie nimmt panisch Reißaus, wenn sie die Hindernisstangen sieht. Er führt sie immer wieder an die Stangen heran, die er so anordnet, dass sie erst noch ausweichen kann. Später bleibt ihr nichts anderes übrig als darüber zu steigen und sie kann merken, dass ihr nichts passiert. „Man muss den Pferden etwas zutrauen“, sagt er, und: „Pferde wollen, dass einer gut auf sie aufpasst.“

Offene Worte und viel Humor

Seine Fans mögen Hackl aber nicht nur wegen seines Könnens am Pferd, sondern auch dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Der Bayer mit dem kleinen Zopf am Hinterkopf nimmt jede Reiterfraktion, die Politik und auch sich selbst auf die Schippe: „Die Klassiker haben keinen Humor und gehen in Strumpfhosen zum Reiten.“ Oder: „Frauen sehen ein Pferd und machen ‚Ooch‘.“

Dabei hat er aber auch die Mission, den Umgang mit den Pferden zu verbessern und unsinnige Vorschriften und Äußerlichkeiten zu hinterfragen. „Es gibt für mich nur schlechtes Reiten und gutes Reiten“, erklärt er. Für große Erheiterung sorgt die Beschreibung eines Ausritts mit vier Reitern aus der klassischen Reiterei, die seinen Vorschlag, erst mal mit Bodenarbeit zu beginnen, ausschlugen: Zwei der Pferde kamen allein zum Hof zurück, das eine mit dem Bäumchen im Schlepptau, an dem es angebunden war. Mit dieser Anekdote endet der Tag mit Bernd Hackl. Er dankt für das Durchhaltevermögen – auch den Herren der Schöpfung, die tapfer bis zum Schluss blieben. Man versteht sich unter Pferdemenschen.

Person und Horsemanship Bernd Hackl hat mit 14 Jahren das Reiten begonnen und ist mit 17 Jahren zum Westernreiten gekommen. Sein Wissen und seine Fähigkeiten erweiterte er bei Aufenthalten und beim Mitarbeiten auf Farmen bekannter Trainer in den USA. Er ist aus der Vox-Coaching-Doku „Die Pferdeprofis“ bekannt, wo er Pferden mit Problemen und deren Besitzern hilft, wieder ein Team zu werden.

Horsemanship bedeutet „Pferde-Menschen-Kunst". Dabei geht es um einen „pferdefreundlichen, respektvollen, spielerischen und kenntnisreichen Umgang mit dem Pferd, unabhängig von der Reitweise". Dazu muss der Mensch lernen, wie Pferde kommunizieren. Ziel ist es, dem Pferd über Körpersprache und feine Signale zu vermitteln, was der Trainer oder Reiter von ihm will. Weitere Infos gibt es auf der Webseite von Pferdetrainer Bernd Hackl.