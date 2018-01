Singen Peugeot prallt gegen Betonmauer im Singener Industriegebiet

20-jährige Autofahrerin übersieht bei Nebel Verkehrshindernis.

Bei dichtem Nebel und nasser Fahrbahn hat am Samstagmorgen gegen 11 Uhr, wie die Polizei jetzt mitteilt, eine 20-jährige Autofahrerin auf der Straße Pfaffenhäule in ihrem Peugeot die Rechtskurve in die Werner-von-Siemens-Straße zu spät bemerkt. Ihr Fahrzeug wurde laut Polizei dabei aus der Kurve getragen und prallte an der Einmündung gegen eine Betonwand. Die Fahrerin sei vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Den Schaden an ihrem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro.