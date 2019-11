Das war zu erwarten. Die Buchhandlung Greuter hätte den Ansturm bei der Veranstaltung mit Peter Wohlleben wohl kaum in ihren eigenen Räumlichkeiten aufnehmen können. Denn 350 Zuhörer wollten Peter Wohlleben hören. So blieb in der Bildungsakademie kein Platz frei, als er über das geheime Band zwischen Mensch und Natur sprach.

Peter Wohlleben ist wohl der bekannteste Förster Deutschlands. Diesen Titel hat er sich nicht selbst gegeben. Doch vor allem durch sein 2015 erschienenes Buch „Das geheime Leben der Bäume“ erlangte er schlagartig einen Bekanntheitsgrad, der diese Bezeichnung wohl rechtfertigt.

Nun hat er im August ein neues Buch unter dem Titel „Das geheime Band zwischen Mensch und Natur“ veröffentlicht, und dies befindet sich bei den Sachbüchern aktuell auf Platz 7 der Spiegel-Bestsellerliste.

Peter Wohlleben erzählt auf Einladung der Buchhandlung Greuter vor 350 Zuhörern von erstaunlichen Erkenntnissen über das Leben der Bäume und das Band zwischen Mensch und Natur. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Worum es in dem neuen Buch geht? „Erstaunliche Erkenntnisse über die sieben Sinne des Menschen, den Herzschlag der Bäume und die Frage, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben“ – so die Quintessenz. Wohlleben fragt sich, ob die menschlichen Sinne noch intakt sind. „Ja, es ist nichts verkümmert. Wir verkrüppeln nicht ständig weiter“, sagt er zu Beginn in Singen.

Können Bäume Schmerz empfinden?

Zunächst berichtet er von erstaunlichen Unterschieden in der Sehfähigkeit von Tieren und Menschen und warum wir die Farben Grün und Blau sehen können. „Die meisten Säugetiere haben keine Stäbchen für die Farbe Blau“, sagte er. Deshalb könne etwa ein Reh einen Menschen, der blau angezogen ist, nicht sehen.

Und wie ist es mit dem Empfinden von Schmerz bei Bäumen? Selbstverständlich können sie Schmerz empfinden, sagte Wohlleben: „Der Baum hat an den Wurzelspitzen gehirnähnliche Strukturen.“ Man habe auch festgestellt, dass Pflanzen unter Betäubung die Produktion ihrer Schmerz unterdrückenden Substanzen reduzieren.

Kritik an Forstbehörden

Hart ins Gericht geht Peter Wohlleben mit den Forstbehörden, denn diese seien die größten Holzverkäufer. Dabei sei das Verbrennen von Holz schlecht fürs Klima. Er selbst habe 2008 eine Holzpelletsheizung gebaut, doch diese wieder entfernt. Die Veränderung der Waldflächen durch Bewirtschaftung führe zu einer Veränderung der Oberflächentemperatur.

Eindrucksvoll zeigte er anhand eines großen Gebietes nordöstlich von Berlin, dass die Unterschiede der Oberflächentemperaturen in Waldgebieten gegenüber der Stadt oder Feldern enorm ist. „Eine ausgewachsene Buche verdunstet 500 Liter Wasser am Tag und das kühlt“, so Wohlleben. Durch die Bewirtschaftung des Waldes mache der Mensch diesen Kühleffekt kaputt.

Peter Wohlleben beim Signieren seiner Bücher nach dem Vortrag. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Wohlleben plädiert dafür, dass man 20 Prozent der Wälder schützen müsse. Bis Anfang 2020 sollten nach den Zielen der Bundesregierung 5 Prozent der Wälder geschützt sein, doch derzeit seien es nur 2,8 Prozent.

Kritisch sieht er auch die Themen, die beim kürzlich stattgefundenen Waldgipfel besprochen wurden. Da ging es um neue Baumarten, doch diese Diskussion sei unnötig, denn man habe Baumarten, die hier gedeihen. Die Entwicklung des Waldes brauche einfach seine Zeit. „Man muss mehr Nichts tun“, so Wohlleben. Der beste Wald komme von allein, da brauche man nicht mehr Geld in den Wald bringen, wie auf dem Waldgipfel diskutiert.

Douglasien sieht Wohlleben nicht als guten Ersatz für Fichten

Und im Übrigen: Douglasien, die als Alternativen für Fichten im Gespräch sind und aus Kanada einst eingeführt wurden, würden in Rheinland-Pfalz auch schon absterben. Die beim Waldgipfel besprochene Steigerung des Holzverbrauchs sei außerdem keine Maßnahme, die dazu führe, dass man den Wald erhalten könne. „Im öffentlichen Wald muss die Holzerzeugung nachrangig sein. Der Schutz muss Vorrang haben.“

Ein Zuhörer sprach die Fällung von 1500 Eschen in der Region an. Ob das wirklich habe sein müssen? Nein, meinte Wohlleben. Zehn bis 20 Prozent würden den Pilz überleben, also sei Abwarten die Devise. Das Forstamt hatte ja auch am Hohentwiel im Frühjahr 700 Eschen wegen der Verkehrssicherungspflicht gefällt. Kann man denn noch mit Holzkohle grillen oder seinen Kamin im Wintern anfeuern, fragten sich Zuhörer. „Ja, durchaus. Das sollte man sich schon ab und zu mal gönnen“, sagte Wohlleben.