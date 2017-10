Ein 21-Jähriger soll in einem Singener Vereinsheim sein Opfer lebensgefährlich verletzt haben. Ein Augenzeuge berichtet gegenüber dem SÜDKURIER, dass unter den ungeladen Besuchern auch Mitglieder einer Rockergruppe waren.

Idyllisch liegt das Vereinsheim einer Singener Narrenzunft auf der lauschigen Singener Insel Wehrd, umgeben vom Flüsschen Aach. An diesem Platz im Hegau kam es am Freitagabend zu einem Blutbad mit fast tödlichem Ausgang, wie erst gestern die Staatsanwaltschaft bekanntgaben.

Wegen des versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 21-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am vergangenen Freitagabend bei der Auseinandersetzung mit einem Messer mehrfach auf einen 25-Jährigen eingestochen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt zu haben.

Handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der alkoholisierte Tatverdächtige mit drei weiteren Personen, ohne eingeladen worden zu sein, bei einer privaten Geburtstagsfeier in dem angemieteten Vereinsheim auf der Inselwiese erschienen. Daraus entwickelte sich ein Streit und eine handfeste Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten.

In deren Verlauf dürfte nach Einschätzung der Polizei der 21-Jährige dem Opfer mehrere Messerstiche in den Rücken versetzt haben. Der Schwerverletzte, bei dem zunächst Lebensgefahr bestand, musste nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert und anschließend notoperiert werden.

Der Tatverdächtige konnte durch die Einsatzkräfte des Polizeireviers Singen, die von Streifen der umliegenden Dienststellen und der Bundespolizei unterstützt wurden, ohne Widerstand zu leisten, am Tatort vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen wurden von der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Kriminalpolizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen. Am Sonntag erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen den 21-Jährigen Haftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ein Augenzeuge berichtet gegenüber dem SÜDKURIER, dass unter den ungeladen Besuchern auch Mitglieder einer Rockergruppe waren. Die Gewalt sei schnell eskaliert und die Situation unübersichtlich geworden. „Bei der Auseinandersetzung, in deren Folge es eine Messerattacke gab, waren auch einige Leute beteiligt, die Verbindung mit der Rockerszene haben. Es handelt sich aber um keine Rockerfehde“, betont Polizeisprecher Bernd Schmidt am Dienstagmorgen auf SÜDKURIER-Angfrage.

Die Polizei ermittelt in der Sache weiter und will daher keine weiteren Angaben machen. "Es gibt immer wieder Fälle von Streitigkeiten bei privaten Feiern, die mit Gewalt enden. Haften bleibt ein Vorfall auf dem Sportgelände Talwiese in Rielasingen vor etlichen Jahren, als in einem kleinen Vereinsheim ein Mann tödlich niedergestochen wurde", schildert Polizeisprecher Bernd Schmidt am Montag.

"Die Bewertung der Tat kann sehr kompliziert werden", erklärt der leitende Konstanzer Staatsanwalt, Johannes-Georg Roth. Aufgrund von Zeugenaussagen, gerichtsmedizinischen Ergebnissen und Begleitumständen der Tat müsse erst ein Gesamtbild geschaffen werden, um festzustellen, wie vorsätzlich sie ausgeführt worden sei. "Es sind sehr viele Personen zum Vorfall befragt worden. Es gibt aber auch verschiedene Wahrnehmungen. Das ist üblich, wenn es zu solchen Delikten bei größeren Ansammlungen von Menschen kommt und auch noch Alkohol im Spiel ist", betont Roth.

Die Vermietungen

Viele Vereine nutzen ihre Clubheime nicht nur für eigene Veranstaltungen, sondern vermieten sie auch an Mitglieder oder Auswärtige, die dort Feste feiern wollen. So ist nicht auszuschließen, dass auch unerwünschte Gäste Zugang haben, wie bei nicht an sie adressierten Facebook-Einladungen. So kommt es auch in Außenbereichen von Veranstaltungsorten mitunter zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.