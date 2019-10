Opfer einer Körperverletzung wurde laut Polizei am Samstag gegen 19 Uhr ein 37-jähriger Paketauslieferer in der Straße „Obere Beugen„. Nachdem der Mann ein Paket ausgeliefert hatte und wieder in seinem Lieferwagen saß, hielt seinen Angaben zufolge ein silbernes Fahrzeug in der Straße, aus dem zwei männliche, ihm unbekannte Personen ausstiegen und ihn aus dem Lieferwagen zogen. Einer der Täter soll ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, der zweite Täter mit einem Schraubenschlüssel auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend seien sie mit dem Auto geflüchtet. Durch den Angriff wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Personenbeschreibungen: 1. Täter: etwa 1,75 Meter groß, rund 30 Jahre alt, kräftige Figur, blonde, kurze Haare, Drei-Tage-Bart 2. Etwa gleiche Größe und gleiches Alter, schlank, kurze schwarze Haare. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0.