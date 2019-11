Ein unbekannter Täter hat laut Polizei am Donnerstag kurz vor 13 Uhr aus einem abgestellten, unverschlossenen Fahrzeug eines Paketzustellers in der Erzbergerstraße fünf Pakete entwendet und diese in eine Plastiktüte gepackt, bevor er in Richtung Innenstadt weiterging. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Eine sofort durchgeführte Fahndung durch die Polizei blieb ohne Erfolg. Der Wert der entwendeten Ware dürfte sich auf rund 3000 Euro belaufen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer (07731) 888-0 zu melden.