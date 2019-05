von SK

So schildert die Polizei den Vorfall: Die Männer standen vor der Haustüre des Pärchens und verursachten Lärm. Es kam zu einem Streitgespräch der Parteien, in dessen Verlauf die beiden Unbekannten auf den Hausbewohner einschlugen und ihn, als dieser auf dem Boden lag, mit der Schuhspitze mehrfach traten. Die Freundin versuchte, die Angreifer von ihrem Freund abzubringen, wurde aber von einem der Täter ebenfalls geschlagen und auf den Boden gedrückt. Die Männer entfernten sich in Richtung Alemannenstraße. Personenbeschreibung: 1. Person: 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dick, schwarze Haare, schwarzer Bart, schwarze Brille mit Gestell, schwarze Bomberjacke, schwarze Jogginghose, schwarze Mütze; 2. Person: 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, dick, Glatze, blonder Kinnbart, oliv-farbene Bomberjacke mit Tarnmuster an Ärmel und Kragen, graue Jogginghose, rote Bauchtasche. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen, (07731) 888-0.