von Nicola Westphal

Dass Oper auch ohne aufwändige Kostüme, kunstvolle Perücken und pathetisches Minenspiel faszinieren kann, das bewies „The Cast“ in der Singener Gems. Die nach eigenen Angaben einzige Opernband der Welt bedeutet: Sängerinnen mit Pagenkopf, kessem Pferdeschwanz oder gar blaugefärbter Kurzhaarfrisur, gekleidet in lilafarben glitzerndem Catsuit oder bauchnabelfreiem Top. Sänger in Michael Jackson ähnlichen, hautengen Lederhosen, dazu ein paillettenbesetztes Jackett. Wer mag da an ein Bühnenrepertoire denken, das in die Welt der Oper führt?

Eine Oper ohne strengen Dresscode, aber mit großen Stimmen

Das siebenköpfige internationale Ensemble, bestehend aus einem herausragenden Pianist sowie Opernsängerinnen- und Sängern, hat die Welt der Oper gründlich auf den Kopf gestellt. Denn auch für das Publikum hieß es: Oper ohne strengen Dresscode, ohne steifen Rahmen, samtbezogene Sitze und Etikette, stattdessen ein gemütliches Beisammensein rund um kleine Tischchen in der Gems. Das Publikum wurde direkt am Anfang des Abends darauf eingeschworen, sich in das Programm einzubringen, zu singen, zu klatschen, Handyfotos zu machen und diese zu teilen. Besucher sollten sich auf die bekannten Stücke der Oper einlassen und sich von den schönen Stimmen der Formation begeistern lassen.

Natürlich durfte Mozarts Figaro nicht fehlen – selbstironisch und poppig und präsentiert – sowie Stücke von Puccini und Bizet. Als dann ein Teil des Ensembles bei Carmens Torero von der Bühne ins Publikum ging, klatschte das Publikum begeistert im Takt.

Da fehlen nur die Untertitel, oder?

„The Cast“ wagt einen mutigen Spagat der Unterhaltung. Ob das ankommt? Eine Dame im Publikum sagte: „Tolle Stimmen, aber mir fehlt der Untertitel für die in der Originalsprache gesungenen Lieder, der stets in den Opernhäusern eingeblendet wird. Die Stücke wirken noch einmal mehr, wenn man den Text mit lesen kann und weiß, worum es geht.“

Wer Opernmelodien liebt, ohne in die Oper zu gehen, sich auf Neues einlassen mag und einen unbeschwerten Abend verbringen wollte, der war bei „The Cast“ absolut richtig.

