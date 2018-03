Singen Opel knallt in Porsche-Heck

Opel knallt in Porsche-Heck

Unbekannter Raser zwingt Porsche-Fahrer laut Polizei zu Vollbremsung und braust in hellblauem Kleinwagen davon.

Den Fahrer des hellblauen Kleinwagens, womöglich ein Fiat 500, sucht die Polizei nach einem Unfall am Montag gegen 14.30 Uhr. Beim Überholen eines abbiegenden Autos soll er in der Güterstraße einen entgegenkommenden Porsche beinahe gerammt haben. Nur eine Vollbremsung verhinderte laut Polizei einen Zusammenstoß. Ein nachfolgender Opel-Fahrer soll die Situation zu spät erkannt haben und prallte ins Heck des Porsche, wodurch an den beiden Fahrzeugen laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 9500 Euro entstanden ist. Davon unbeeindruckt fuhr der Lenker des hellblauen Fahrzeugs Richtung Georg-Fischer-Straße davon. Da zum Unfallzeitpunkt die Güterstraße stark frequentiert war, hofft die Polizei auf Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise zum Fluchtfahrzeug haben, Tel. (07731) 888-0.