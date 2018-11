von SK

Zu einem handfesten Streit kam es laut Polizei am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in einer Gaststätte an der Singener August-Ruf-Straße. Wie die Polizei mitteilt, soll es zwischen einer 43-jährigen Frau und einem Verantwortlichen der Gaststätte zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf es auch zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten gekommen sein soll, wobei eine Brille beschädigt worden sei.

Brille beschädigt

Die Frau sei mit ihren Begleitern zum Verlassen des Lokals aufgefordert worden. Da sie sich weigerte, die entstandene Rechnung wegen der angeblich während der Streitigkeit zu Bruch gegangenen Brille zu begleichen, wurde die Polizei hinzugerufen.

Schwierige Ermittlung

Die Ermittlungen haben sich – wie es im Polizeibericht heißt – wegen der teilweise schreienden Beteiligten schwierig gestaltet. "Einzelnen Personen musste ein Platzverweis angedroht werden", berichtet Polizeisprecher Bernd Schmidt. Durch die Aufregung sei überdies eine beteiligte Frau ohnmächtig geworden und musste vom verständigten Notarzt versorgt werden. Dem Ehemann der 43-Jährigen hätte aufgrund seines Verhaltens schließlich ein Platzverweis erteilt werden müssen. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung.

Zeugenhinweise an die Polizei Singen, Tel. (07731)888-0.

