von SK

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch die Spritztour eines 16-Jährigen beendet, der mit einem Kleinbus aber ohne Führerschein in der Singener Alemannenstraße unterwegs war. Der Jugendliche händigte bei der Polizeikontrolle zunächst den Führerschein des Fahrzeughalters aus, doch die Polizei erkannte laut eigener Mitteilung sofort, dass in diesem Moment ein anderer am Steuer des Kleinbusses saß. Bei dem Fahrzeughalter handelt es sich laut Polizeiangaben um einen Familienangehörigen des 14-jährigen Begleiters. Dieser besorgte sich die Schlüssel ohne dessen Wissen, um eine Spritztour zu unternehmen.