Ein Unbekannter ist in der Zeit von Mittwochabend, 17 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 9.15 Uhr, in eine Schule in der Münchriedstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelte der Täter mehrere Türen von Büroräumen auf und entwendete aus der Mensa Süßwaren und Getränke im Wert von rund 230 Euro. Ob aus den Schulräumen etwas entwendet wurde, konnte noch nicht festgestellt werden, teilt die Polizei weiter mit. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Singen unter (0 77 31) 88 80 in Verbindung zu setzen.