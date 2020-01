Backen ist eigentlich nicht so seine Sache, aber wenn es um die Vesperkirche geht, legt auch Oberbürgermeister Bernd Häusler Hand an. In diesem Fall reihte er gemeinsam mit Bäckermeister Eric Stadelhofer und Claudia Graf vom Arbeitskreis Christliche Kirchen (ACK) die Streifen über die schimmernde Himbeermarmelade. Der Teig nach dem Rezept einer Linzertorte hat die Form der Zahl Fünf und steht symbolisch für die Singener Vesperkirche: Am Sonntag, den 12. Januar, öffnet die Lutherkirche ihre Türen und lädt zum fünften Mal zum gemeinsamen Mittagessen.

Torte und Kuchen für alle

Auf dem Blech nebenan liegt eine zweite Teig-Fünf, „damit es für alle reicht“, sagt Eric Stadelhofer, der den Teig vorbereitet hatte. Linzertorte sei außerdem haltbar, und wie Claudia Graf weiß: „Als Nachtisch ist Linzertorte, Käsekuchen und Obstkuchen immer sehr gefragt.“ Seit Beginn der Vesperkirche in Singen zählt sie zu den Helfern und betreut mit Karin Burger die Kuchentheke. 50 Helfer werden vom 12. bis 26. Januar im Einsatz sein, wobei die Vorbereitungen für die Bereichsleitung schon im September mit der Akquirierung des Personals begonnen haben. Ab November startete der Aufruf für Kuchenspenden.

Auch ein vegetarisches Gericht wird angeboten

Die Himbeermarmelade verschwindet immer mehr unter den Teigstreifen, die ganz exakt nebeneinander gelegt werden müssen. „Das Legen der Stränge ist die Hauptarbeit, das muss ordentlich gemacht werden“, hat Eric Stadelhofer ein achtsames Auge darauf. Die beiden Linzertorten sind für die Eröffnung der Vesperkirche am Sonntag gedacht, die Bäckerei Stadelhofer wird gesamt 30 Kuchen sponsern. Frisch zubereitet kann das auch mal eine Sahnetorte oder ein Obstkuchen sein.

„Rund 450 Kuchen müssen wir für den Nachtisch über die Tage zusammenkriegen“, weiß Claudia Graf aus Erfahrung. Zwei Essen werden von Großküchen geliefert, davon ein vegetarisches Gericht. Am Sonntag, den 12. Januar, öffnet die Lutherkirche ihre Türen von 11.30 bis 14 Uhr zur 5. Singener Vesperkirche. Infos unter: www.vesperkirche-singen.de