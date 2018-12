Ein schönes Weihnachtsfest und baldige Genesung wünschte Oberbürgermeister Bernd Häusler den Patienten im Singener Klinikum. Auf dem traditionellen Weihnachtsrundgang wurde er von der Geschäftsführung und der Klinikseelsorge begleitet.

Der Krankenhauschor Sisingas sorgte auf allen Stationen für weihnachtliche Stimmung. Von den Patienten freudig erwartet, führte der Weg durch Zimmer in allen Stationen, knapp 400 Patienten werden zurzeit im Klinikum behandelt.

Der Krankenhauschor "Sisingas" unter der Leitung von Birgit Mehlich sorgt beim Weihnachtsrundgang durch das Singener Klinikum für den musikalischen Rahmen. Bildmitte von links: Christoph Labuhn (Seelsorge), Professor Frank Hinder, Waltraud Reichle (Seelsorge), OB Bernd Häusler und Geschäftsführer Peter Fischer. Bild: Christel Rossner

Auch wenn der Rundgang erfahrungsgemäß gut vier Stunden dauert, blieb im Beisein der Stationsärzte Zeit für kurze Gespräche. Die große Sorge vieler Patienten ist es, ob sie die Feiertage zuhause im Kreis ihrer Familie verbringen können.

"Über Weihnachten hierbleiben? Oje."

Auch Gisela Brunner aus Singen hofft, dass sie Weihnachten nach Hause kann. Seit Anfang der Woche ist sie in der Klinik und fühlt sich sehr gut versorgt. Aber sie meinte: „Hierbleiben? Oje.“ Aber da müsste sie dann auch durch, fügte sie gleich hinzu.

Arbeitsfreie Tage für Ärzte und Mitarbeiter im Klinikum gibt es nicht. „Bis jetzt haben wir noch keine Leute in den Urlaub geschickt, weil jeder gebraucht wird“, erklärt Professor Frank Hinder, Chefarzt und Ärztlicher Direktor. An den Weihnachtstagen werde keine Ausnahme gemacht. Alle Stationen seien geöffnet, der OP sei auf Notfälle eingestellt.

Ärzte haben an Festtagen genauso viel zu tun wie sonst auch

Daran mangelt es auch an Weihnachten nicht: „Über die Festtage kommen genauso viele Notfälle wie sonst auch“, das sei die Regel, sagt Professor Hinder.

Er schließt auch nicht aus, dass es mehr werden, denn die niedergelassenen Ärzte hätten ihre Praxen geschlossen. Ein weiterer Grund sei Stress und üppiges Essen an den Feiertagen. Das könne schon zu Herz-Kreislauf-Problemen führen, so Hinder.

In ihrem Verlauf einschätzbare Operationen werden so geplant, dass die Patienten vor den Festtagen die Klinik wieder verlassen können, wenn es medizinisch vertretbar ist. Bei akuten Fällen sind stationäre Behandlungen aber nicht zu vermeiden.

"Ich werde hier gut versorgt."

So erging es Heidelore Henkel-Kröger aus Gundholzen, bei ihr war eine OP vor Weihnachten nötig. „Ich bin mit extremer Angst in die Klinik gekommen, aber alles ist gut verlaufen und ich werde hier sehr gut versorgt“, erzählte sie. Auch sie hofft, über die Feiertage nicht in der Klinik bleiben zu müssen: „Wenn die Wundheilung abgeschlossen ist, darf ich am Sonntag nach Hause.“ Das sei für sie die beste Erholung.