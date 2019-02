von Karin Zöller

Der Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels wird in diesem Jahr zum 60. Malveranstaltet: Seit 1959 treten Schüler der sechsten Klassenstufe verschiedener Schularten gegeneinander an, um sich Geschichten zu erzählen und auch Schüler aus dem Hegau haben sich beteiligt. An Schulen in Singen, Engen, Stockach und sogar Mühlingen, Gaienhofen und Salem wurden bereits die besten Vorleser der Schulen gekürt. Die jungen Lesefreunde haben sich jetzt in der ingener Stadtbücherei zum Teilkreisentscheid getroffen, um vor Jury und Publikum ihr Talent zu beweisen.

"Jedes Jahr findet an den Schulen in Singen und Umgebung die erste Runde des bundesweiten Vorlesewettbewerbs statt", berichten die Organisatoren der Büchereileiterin. Zum Teilkreisentscheid für die Region Singen/Stockach konnte sie erfreulicherweise einige interessierte Zuhörer in der Stadtbücherei Singen herzlich willkommen heißen. Die Bibliothek ist der Austragungsort für den Regionalentscheid im westlichen Landkreis Konstanz. Sechs Mädchen und drei Jungs kämpften im Jubiläumsjahr um die Weiterleitung zur nächsten Etappe. Am Ende siegte William Jagasia, der mit einem lebendig und sicher dargebotenen Lesevortrag überzeugen konnte.

Alle Teilnehmer erhalten Buchpreise

Für den Sieg erhielt der Elfjährige, der die Schule Schloss Salem besucht, eine Urkunde und zwei Bücher. Außerdem hat er sich damit für die nächste Stufe des Wettbewerbs qualifiziert: Für ihn geht es mit dem Bezirksentscheid weiter. Der Wettbewerb beginnt jeweils in den Schulen und geht weiter auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene, bevor im Finale der Bundessieger gekürt wird.

Aufgabe der Schüler ist es, ein Buch ihrer Wahl kurz vorzustellen und daraus einen Textausschnitt rund drei Minuten lang vorzulesen. Die Bewertung erfolgt durch eine unabhängige Jury, zu der in diesem Jahr Petra Petersen, Christian Albert und Miriam Mink von der Stadtbücherei wie auch Wiltrud Hensler (Buchhandlung Lesefutter) gehörten. Die Teilnehmer hatten meist spannende wie auch witzige Geschichten ausgewählt. Während bei manchen die Nervosität beim Vorlesen deutlich spürbar war, wirkten andere sicher und souverän. Im Publikum saßen Eltern, Geschwister, Lehrer und Freunde und drückten die Daumen.

Zum Vorlesen hatte William Jagasia das Buch „Nennt mich nicht Ismael!“ von Michael Gerard Bauer mitgebracht. Eine spannende Geschichte mit aktuellem Thema: Es geht um Mobbing sowie um Freundschaften und Erwachsenwerden. Die Textstelle, die der Sechstklässler vorlas, war nicht einfach. Dennoch konnte er auch an schwierigen Stellen mit überraschender Leichtigkeit punkten.

Sein Lesevortrag habe Interesse geweckt, das Buch zu lesen, waren sich die Mitglieder der Jury im Nachhinein einig. Die Freude über den Sieg war groß. Seit der Grundschule gehöre Lesen – neben Schwimmen – zu seinen Hobbys, sagte William Jagasia im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Ich lese jeden Tag – meistens, bevor ich ins Bett gehe und am liebsten spannende Bücher“, erklärte er. Für den Vorlesewettbewerb hätten nicht nur Lehrer in der Schule, sondern auch seine Eltern mit ihm geübt.

Die Teilnehmer (vorne v.l.) Florian Rozée, Patrizia Urban, Joel Schäfer, Gewinner William Jagasia, Ronja Scheb, Katharina Spindler, Clara Stoll sowie (hinten v.l.) Patricia Maier und Carla Schuler haben zum Vorlesewettbewerb teils spannende, aber auch witzige Bücher mitgebracht. | Bild: Karin Zöller

Die Organisation des Regionalentscheids in der Stadtbücherei lag in den bewährten Händen von Christina Thürmer und Petra Petersen. „Wir sind jedes Jahr gespannt, aus welchen Büchern die Schüler vorlesen“, sagen die Bibliothekarinnen. Sie ließen auch die übrigen Teilnehmer nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Alle erhielten jeweils ein Buch und eine Urkunde. Beim Vorlesewettbewerb beteiligen sich, laut Veranstalter, jedes Jahr bundesweit rund 600 000 Sechstklässler an zirka 7000 Schulen. Ziel des Wettbewerbs sei, Spaß am Lesen zu vermitteln und Kriterien für gutes Lesen zu verdeutlichen. Im Mittelpunkt stehe dabei das Mitmachen und nicht das Gewinnen.