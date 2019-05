Dieses Mal haben wir für die SÜDKURIER-Leser kein Photo. Zumindest nicht für diesen Text, und zwar vom Konzert von Jethro Tull in der Singener Stadthalle. Warum die Band etwas gegen das Aufnehmen von Photos hatte, ist nicht bekannt. Schließlich gibt es von ihrem Konzert im November im Mannheimer Rosengarten haufenweise Bilder im Netz. Was soll‘s? Dafür spielte die Band vor allem laut, und die Stimme von Ian Anderson ging deshalb leider oft unter. Oder vielleicht auch Gott sei Dank, werden manche Zuhörer möglicherweise gedacht haben. Je länger das Konzert dauerte, umso mehr wurden die stimmlichen Schwächen von Ian Anderson deutlich. Doch das war auch 2007 schon so, als die Band auf dem Hohentwiel spielte. Egal – man will trotzdem die alten Hits hören!

Zur Feier des 1967 stattgefundenen Bühnendebüts sind Jethro Tull seit 2017 auf Tour. Ian Anderson, Multiinstrumentalist und Bandgründer, hat im Laufe dieses halben Jahrhunderts jede Menge Musiker um sich versammelt. Einigen wie Jeffrey Hammond-Hammond, Mick Abrahams und Clive Bunker – diesen Drummer, der manchmal wochenlang nicht aufhörte zu trommeln, wie Anderson erzählt – hat er für diese Tour Songs gewidmet. Drahtig hüpft Anderson mit Querflöte oder Gitarre über die Bühne. Von weitem wirkt er fit wie ein Wiesel. Raum für Improvisationen bekommen die Musiker zum Beispiel bei dem legendären Stück „Bourrée in E minor“ von Johann Sebastian Bach. Die Leute klatschen erstmals mit.

Nostalgie pur

Auf jeden Fall sind die Musiker, insbesondere der 71-jährige Anderson, noch nicht zu alt für Rock‘n‘Roll und auch zu jung zum Sterben. Auch wenn ein Song aus dem Jahr 1976 „Too Old To Rock‘n‘roll, Too Young To Die“ heißt. Gegen Ende der Show bekommt Anderson gesanglich auch Unterstützung durch den Keyboarder John O'Hara und den Bassisten David Goodier.

Beim Schreiben dieser Zeilen erinnere ich mich an die 1970er Jahre Das ist Nostalgie pur. Man war jung, hörte laute Musik von Jethro Tull und anderen Rockbands wie etwa Deep Purple. Progressive Rock musste es damals sein. Ich hatte die Tull-Alben „Songs From The Wood“ und „Thick As A Brick“ – diese tolle LP mit der Zeitung, ein Meisterwerk, nicht nur musikalisch, sondern auch in der Covergestaltung. Von mir aus hätten sie diese zwei Platten komplett spielen können. Und „Locomotive Breath“ natürlich.

Sicherheitsdienst kapituliert

In der Pause treffe ich Alice und Udo Engelhardt. „Zu vielen Stücken habe ich eine Beziehung, und sie spielen es so, wie man es in Erinnerung hat. Natürlich ist Ian Andersons Stimme generell schwach und die Musik zu laut für seine Stimme“, beurteilt Udo Engelhardt das Konzert zur Halbzeit. Ja, wie oft haben wir schon zu „Locomotive Breath“ in der Gems-Disco getanzt, Udo. Das war Pflicht und Lust zugleich. Und endlich: Als Zugabe kommt dieser bekannteste Song der Band. Gleich zu Beginn stehen zwei Zuhörer, die in der ersten Reihe sitzen, auf und wollen mittanzen. Ein Mann des Sicherheitsdienstes fordert sie ernsthaft auf, sich wieder hinzusetzen. Doch Fehlanzeige. So gesetzt das Publikum auch im Durchschnitt ist, da machen sie nicht mit. Bestimmt 80 Prozent der Fans stehen am Ende und wippen mit. Freuen sich, dass dieser Song endlich kommt.

Mein Sitznachbar Hans-Peter Küfer, gebürtiger Gailinger, ist ganz spontan zu dem Konzert gekommen. „Ich hatte heute noch Stress auf der Arbeit und freue mich, dass ich jetzt hier bin“, sagt er. Schon zwei Mal hat er Jethro Tull live gesehen, auch auf dem Hohentwiel vor fast zwölf Jahren. „Mir hat‘s gefallen, trotz der kleinen Schwächen“, sagt er am Ende des zweistündigen Konzerts.