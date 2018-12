Morgens um Sieben ist die Welt noch in Ordnung – sagt man. In Singen trifft das sogar auf die meisten Radfahrer zu, die neulich an einem Freitagmorgen um diese Zeit unterwegs waren. Mit einer Nikolaus-Aktion machte die Radverkehrsbeauftragte Petra Jacobi zusammen mit ihrem Kollegen Ludwig Wenner Radfahrer darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, in der Dunkelheit mit funktionierendem Licht zu fahren. "Tu’s aus Liebe" – so lautet das Motto der Kampagne der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW), zu der auch die Stadt Singen seit acht Jahren gehört. Jacobi und Wenner hatten sich am frühen Morgen an der Ostseite der Unterführung zwischen Julius-Bührer-Straße und Bahnhofstraße positioniert. Zwei Stunden lang läutete Ludwig Wenner im Nikolauskostüm mit seiner Glocke, wenn ein Radfahrer vorbeifuhr. Petra Jacobi verteilte im Knecht-Ruprecht-Gewand die Belohnungen oder Gutscheine.

Singen Sanierung der Radwege in Singen sorgen für mehr Sicherheit Das könnte Sie auch interessieren

Für alle, deren Licht einwandfrei funktionierte, hatten Jacobi und Wenner Warnwesten und Leuchtbänder als Belohnung dabei. Über 100 Westen waren dann in rund zwei Stunden an die Radfahrer verteilt. Für die, deren Licht nicht funktionierte, gab es einen Gutschein für eine Reparatur im Fahrradgeschäft Mad-Bike in der Hadwigstraße 28. Diese Gutscheine können bis Ende Februar eingelöst werden. "Wir haben aber in den zwei Stunden, die wir dort standen, nur fünf Gutscheine ausgeben müssen", sagte Petra Jacobi: "Die Aktion kam super an. Unsere Radler sind gut ausgerüstet", so ihr Resümee.

Die Westen und Leuchtbänder kamen sehr gut an. Diese hatte sie über ein Förderpaket von der Initiative Radkultur bekommen. "Warnwesten sind einfach wichtig, um im Dunkeln von den anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere Autofahrern, besser gesehen zu werden", so Jacobi. Dass Knecht Ruprecht auch einige Radler tadeln musste, die den Radweg in falscher Richtung befuhren, schmälert das Ergebnis nicht.

Wolfgang Koziak (links) ist schon vor 7 Uhr mit dem Rad unterwegs und freut sich die Nikolaus-Aktion der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen. Die Radverkehrsbeauftragte Petra Jacobi und Ludwig Wenner (rechts) von der Abteilung Straßebau verteilten an Radfahrer mit funktionierem Licht Warnwesten und Leuchtbänder. | Bild: Susanne Gehrmann-Röhm

Die Radverkehrsbeauftragte plant nun einen Radcheck an Schulen: Zusammen mit dem Arbeitskreis Radverkehr, den es in Singen seit Juli 2010 gibt, werde immer mal wieder zusammen mit dem Allgemeinen deutschen Fahrradclub (ADFC), Vertretern des Gemeinderats, Polizei, Velo-Club und Stadtverwaltung Quartiere abgefahren, um zu sehen, wo es Verbesserungsbedarf gibt, beispielsweise bei der Beschilderung. Auch Fahrradstraßen sind seit einiger Zeit in der Planung. Allerdings möchte Petra Jacobi hier auch noch eine Veranstaltung mit Bürgern machen, um zu erfahren, ob dies wirklich gewollt ist.

Für Radler bietet die Stadt seit vier Jahren den Service des Scherbentelefons, Tel. (07731)85-386, an. So kann der Singener Reinigungsdienst unkompliziert auf Scherben oder in den Radweg ragende Äste hingewiesen werden. Dieser wird die Gefahr so rasch wie möglich beseitigen. Kontakt per E-Mail: scherben@singen.de