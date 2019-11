Veröffentlicht am 13. November 2019

Der Hegau muss weiter um sein Wahrzeichen bangen. Kurz nachdem Industriekletterer einen Geröllfangzaun an der Festungsanlage installiert haben, müssen die Arbeiten schon wieder ausgesetzt werden. Schuld ist ein Felssturz an der Westwand des Berges. In dem Bereich zwischen dem ersten Seil jeweils links und rechts haben sich unterhalb der Festungsmauern Felsbrocken gelöst. Dieses Bild zeigt den Hohentwiel aus Blickrichtung Hilzingen.| Bild: Tesche, Sabine

Der Novemberwind pfeift durch das menschenleere Gemäuer. Ansonsten ist es still am Hohentwiel. Nur sieben einsam von der Westseite baumelnde Seile zeugen davon, dass hier in den vergangenen Wochen Sicherungsarbeiten stattgefunden haben. „Immer