Singen vor 2 Stunden

Neujahrsempfang in Singen: OB Häusler jagt im Schweinsgalopp durch die Themen der Stadt und appelliert an den Gemeinschaftssinn

Singen erlebte beim Neujahrsempfang in der Stadthalle einen engagiert wirkenden Oberbürgermeister, was nicht zuletzt in seiner Eile zum Ausdruck kam. Seine Rede gefiel und die Besucher wollten das immer wieder mit einem Zwischenapplaus kundtun. Doch da war Bernd Häusler schon wieder beim nächsten Thema...