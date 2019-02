Josef Wilibald war ganz schön überrascht, als er im neuen Jahr sein Auto in Singen parken wollte und an der Parkuhr nicht mehr mit Bankkarte zahlen konnte. Was ist da los, wollte er von der SÜDKURIER-Redaktion wissen. Die Stadt Singen erklärt auf Nachfrage einige Neuerungen an den örtlichen Parkplätzen und gibt einen Überblick zur aktuellen Situation in der Stadt.

EC- statt Bankkarte heißt es seit Neujahr an Parkscheinautomaten für Langzeitparkplätze. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage erklärt, hätte sie ab 2019 investieren müssen, um die Geldkartendaten weiterhin einreichen zu können. Da diese Bezahlweise aber ohnehin wenig gefragt sei, hätten sie sich für eine Umstellung auf EC-Kartenzahlung entscheiden. Dadurch muss ein Parkkunde seine Geldkarte nicht mehr extra an einem Bankautomaten aufladen. Die Technischen Dienste würden derzeit die Langzeit-Parkscheinautomaten umstellen. Bezahlt werden kann auch mit Münzen.

Conti-Areal wird erstmal zum Parkplatz

35 Plätze gibt es nun auf dem Conti-Areal. Die Fläche des ehemaligen Hochhauses ist ab sofort als gebührenpflichtiger Parkplatz ausgewiesen, wie Stadtverwaltungs-Pressesprecher Achim Eickhoff erklärt. Damit soll die Parksituation rund um den Bahnhof optimiert werden. Möglich sind Tages-, Wochen- und Monatstickets. Der Parkraum soll so lange bleiben, bis das Scheffelareal neu gebaut wird.

Das Conti-Areal wird bis auf weiteres zum Parkplatz. | Bild: Tesche, Sabine

Wie viel ein Parkplatz kostet, richtet sich nach dem Standort. Parkgebührenzone 1 umfasst das Kerngebiet der Innenstadt, hier kostet Parken 50 Cent je angefangene halbe Stunde. Die Parkgebührenzone 2 gilt für alle öffentlichen Straßen, Wege und Plätze im weiteren Stadtgebiet, wo das Parken ausgeschildert ist. Dort kostet Parken je Stunde 50 Cent. Wenn es sich nicht um einen gekennzeichneten Langzeitparkplatz handelt, gilt von 10 bis 19 Uhr eine Höchstparkdauer von zwei Stunden.

1326 kostenlose Parkplätze

Gratis parken können Autofahrer an der Festwiese auf 347 Plätzen und bei der Landesgartenschau auf 230 Plätzen. Außerdem an der Scheffelhalle (81 Plätze), wobei diese Plätze im Sommer für Freibadbesucher reserviert sind. Kostenlos parken geht auch am Schienenhaltepunkt Industriegebiet (77), Schaffhauser Straße (91), Hallenbad Singen (147), Münchried-Sporthalle (85), Waldfriedhof (185) und Hohentwiel (83).

Parkhäuser bieten in Singen insgesamt 1950 Plätze. Die Stadt ist verantwortlich für 201 Plätze an der Stadthalle, 374 Plätze am Heinrich-Weber-Platz und voraussichtlich ab Frühjahr weitere 75 Plätze am Herz-Jesu-Platz. Außerdem gibt es von privaten Anbietern 204 Plätze im Parkhaus City an der Schwarzwaldstraße, 354 Plätze am Heinrich-Weber-Platz, 281 Plätze am Karstadt, 376 im Parkhaus Gambrinus sowie 160 Plätze an den Postarkaden.

Mit rund 4000 Plätzen sei "genügend Potenzial vorhanden"

Insgesamt ist die Verwaltung zufrieden mit dem Parkplatzangebot. "Es ist unserer Einschätzung nach genügend Potenzial vorhanden", teilt Eickhoff mit Blick auf insgesamt rund 4000 Parkplätze in der Stadt mit. Die Parkhäuser seien tagsüber oft nicht ausgelastet. Das Thema Parkraum soll im Rahmen des momentan zu entwickelnden Mobilitätskonzeptes mit diskutiert werden. Die Stadt bietet unter der Rufnummer (0 77 31) 8 56 14 eine Hotline an, falls es ein Park-Problem gibt. Bei Kritik geht es laut Eickhoff häufig darum, dass ein Automat außer Betrieb sei oder das Geld nicht annehme.

Wie viel die Stadt mit Knöllchen verdient, kann Pressesprecher Achim Eickhoff nicht sagen. Das werde nicht gesondert ausgewiesen. Eickhoff verrät aber: Der Gemeindevollzugsdienst kontrolliert täglich.

